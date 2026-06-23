Erling Haaland znowu zachwycił na mistrzostwach świata! Nerwy w końcówce

Norwedzy bardzo dobrze rozpoczęli tegoroczne mistrzostwa świata, pokonując w pierwszej kolejce rywalizacji w grupie I narodową drużynę Iraku 4:1. Natomiast Senegal poległ 1:3 w starciu z Francją.

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Spotkanie, które odbyło się w nocy z poniedziałku na wtorek na Meadowlands Stadium, nie rozpoczęło się najlepiej dla zawodników ze Skandynawii. Już w 13. minucie przez kontuzję boisko musiał opuścić Julian Ryerson, a jego miejsce zajął Marcus Pedersen. Pierwszej połowy tego meczu dobrze wspominać nie będzie też Martin Odegaard. Pomocnik Arsenalu dwukrotnie stanął oko w oko z bramkarzem Senegalu,, jednak nie potrafił wykorzystać dobrych okazji do otwarcia wyniku.

Mimo to Norwegowie jeszcze przed przerwą wyszli na prowadzenie. Po błędzie Kalidou Koulibaly'ego do piłki dopadł wprowadzony wcześniej Pedersen. Zawodnik Torino oddał strzał prosto w golkipera rywali, jednak ten zaliczył nieudaną interwencję i po chwili futbolówka znalazła się w bramce Senegalu.

W ostatnich minutach pierwszej połowy przypomniał o sobie również Erling Haaland, który trafił w słupek. Na gola napastnika Manchesteru City nie trzeba było jednak długo czekać. W 48. minucie 25-latek wykorzystał świetne podanie Odegaarda i podwyższył prowadzenie Norwegów.

Senegalczycy nie zamierzali się jednak poddawać i kilka minut później odpowiedzieli. "Lwy Terangi" przeprowadziły składną akcję, którą skutecznie zakończył Ismaila Sarr, strzelając w 53. minucie gola kontaktowego.

Do głosu ponownie doszedł jednak Haaland. Po krótkim zamieszaniu w "szesnastce" Senegalczyków Sander Berge dośrodkował piłkę, którą od razu uderzył zawodnik "Obywateli", ponownie zapewniając swojej drużynie dwubramkowe prowadzenie. Nie był to koniec problemów zespołu z Afryki. Urazu doznał bowiem podstawowy bramkarz Senegalu Edouard Mendy, a między słupkami zmienił go Mory Diaw.

W doliczonym czasie gry Senegalczycy ponownie ruszyli do ataku. Po raz drugi w tym meczu do bramki zawodników ze Skandynawii trafił Sarr. Mimo nerwowej końcówki Norwegia mogła się cieszyć ze zwycięstwa 3:2 i awansu do fazy pucharowej mistrzostw świata.

Norwegia - Senegal 3:2 (1:0)

Bramki: Marcus Pedersen 43, Erling Haaland 48, 58 - Ismaila Sarr 53, 90+3

Norwegia: Orjan Nyland - Julian Ryerson (Marcus Pedersen 13), Kristoffer Ajer, Torbjorn Lysaker Heggem (Leo Ostigard 84), David Wolfe - Martin Odegaard, Sander Berge, Fredrik Aursnes (Patrick Berg 46) - Alexander Sorloth (Oscar Bobb 84), Erling Haaland, Antonio Nusa (Andreas Schjelderup 71)



Senegal: Edouard Mendy (Mory Diaw 63) - Krepin Diatta, Kalidou Koulibaly (Pape Matar Sarr 72), Moussa Niakhate, El Hadji Malick Diouf (Ismail Jakobs 54) - Idrissa Gueye, Pape Gueye (Ibrahim Mbaye 54) - Ismaila Sarr, Lamine Camara (Pathe Ciss 63), Sadio Mane - Nicolas Jackson

AA, Polsat Sport