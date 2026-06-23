FIFA podjęła decyzję ws. Marciniaka! Polak poprowadzi kolejny mecz na MŚ

Spotkanie, które rozegrane zostanie w Seattle w sobotę nad ranem czasu polskiego, będzie miało duży ciężar gatunkowy, gdyż Egipt z czterema punktami prowadzi w tabeli grupy G, a Iran ma dwa i plasuje się na drugiej pozycji. Stawkę uzupełniają Belgia oraz Nowa Zelandia i wszystkie cztery ekipy mają szansę na awans do 1/16 finału.

Na liniach pomagać będą Marciniakowi Tomasz Listkiewicz i Adam Kupsik, a arbitrem technicznym będzie Japończyk Yusuke Araki.

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Wcześniej w tegorocznych MŚ Marciniak był sędzią potyczki Argentyny z Algierią (3:0) w pierwszej serii spotkań grupowych. Doszło w nim do kontrowersyjnej sytuacji, gdy arbitrzy, łącznie z VAR, nie zareagowali na wejście Lionela Messiego w łydkę Aissy Mandiego. Zdania na temat interpretacji tego zagrania były podzielone, niektórzy eksperci uważali, że słynny Argentyńczyk mógł nawet zostać usunięty z boiska, a inni twierdzili, że główny rozjemca powinien przynajmniej obejrzeć zapis wideo.

Algierska federacja (FAF) złożyła w tej sprawie oficjalną skargę do FIFA. FAF wskazała również na incydent z 74. minuty, gdy Alexis Mac Allister trafił łokciem Ibrahima Mazę. Pomocnik po uderzeniu w twarz dłuższą chwilę leżał na murawie, lecz nie spotkało się to z reakcją ani sędziego głównego, ani asystenta VAR Tomasza Kwiatkowskiego.

Piłkarska centrala nie upubliczniła swojego stanowiska ws. decyzji polskich sędziów.

To trzeci turniej tej rangi w karierze Marciniaka, który sędziował także podczas mundiali w Rosji w 2018 i w Katarze w 2022 roku. Cztery lata temu prowadził finał, w którym Argentyna pokonała Francję w rzutach karnych. Łącznie był dotychczas arbitrem głównym w sześciu spotkaniach MŚ.

45-latek z Płocka sędziował także trzy mecze Euro 2016 we Francji i dwa mecze Euro 2024 w Niemczech.

PAP