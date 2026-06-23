Film "Poldi". Co goni Łukasza przez życie?

Przez rok ekipa producencka podążała śladami Łukasza Podolskiego. Przed kamerą otworzył się sam bohater filmu, jego najbliżsi, przyjaciele, czy koledzy. Gdy oglądałem ten dokument, to nie miałem wrażenia nudy nawet przez minutę. Półtorej godziny, a chciałoby się więcej, bo to hollywoodzka historia. Dziecka emigrantów zarobkowych z Polski, które aż 130 razy zagrało dla Niemiec (strzelając 49 goli!). Występował w wielkich imprezach. Zdobył tytuł mistrza świata. W ostatnich latach wrócił do Polski. I postanowił zbudować wielkiego Górnika. Brakuje mi dystansu do Podolskiego, bo nigdy nie wstydził się polskości, co mnie zawsze ujmowało.

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„Futbol to najcudowniejszy sport - po prostu radość i emocje, których nie znajdujesz w codzienności. I dlatego kocham piłkę nożną” - mówi w pewnym momencie Podolski. I po chwili na ekranie pojawia się Oliver Kahn. Bramkarz, który miał pseudonim „Tytan”. I tłumaczy: „Jeśli zaczniesz szukać emocji, których doświadczałeś na boisku, to… nigdy więcej ich nie znajdziesz. Tego niespotykanego uczucia, jakie towarzyszy choćby finałom - wygrywasz, przegrywasz, a przy tym panuje niezapomniana atmosfera. Nie sposób tego powtórzyć i nie sposób nigdzie indziej znaleźć podobnych emocji”. Może dlatego Łukasz inwestuje w Górnika? Żeby być jak najbliżej tych emocji z boiska?

Jako dziecko wszędzie chodził z piłką. Babcia Helena: „Ciągle i wciąż podążał z piłką przy nodze. Ba, piłka towarzyszyła Łukaszowi nawet w wannie”. Tę frazę powtarzają bliscy. „Boisko? To był luksus - to tam czułem wolność” - tłumaczy. Jego przyjaciel, Bastian Schweinsteiger również wystąpił w tym filmie. „Gdy słyszę Poldi i Schweini, Schweini i Poldi, to tylko się uśmiecham. To po prostu czysta radość” - mówi 121-krotny reprezentant Niemiec.

I przypomnianych jest kilka ich wspólnych momentów, choćby ze zgrupowań reprezentacji Niemiec. Schweinsteiger przyznaje: „Jedno muszę powiedzieć - nie robił w gacie. Nigdy! Było mu wszystko jedno, co się działo. Nie pękał także, jeśli chodzi o karne”. Choćby w ćwierćfinale mundialu 2006, gdy przyszło Łukaszowi strzelać jedenastkę przeciwko Argentynie. „C... z tymi schematami. Są takie sytuacje na boisku, że graj jak uważasz!” - wykłada sztukę futbolu w piłkarskiej szatni Górnika Zabrze. Wiadomo, że futbol to dziś gra, którą próbuje się zdefiniować w liczbach. Tymczasem piłka nożna - ciągle i wciąż - należy do ludzi. I to od ludzi zależy, jak potoczą się wydarzenia na boisku.

Siostra Podolskiego, Justyna zaznacza: „Nigdy nie widziałam, żeby narzekał. Nawet jak mu nie idzie, to nie okazuje tego…”. To nie znaczy, że nie było trudnych - bardzo trudnych momentów w życiu Łukasza. W filmie pokazano niezwykły wzlot Podolskiego w Niemczech. Absolutnie niezwykły, gdy wręcz frunął - i wraz z nim frunęła niemiecka kadra.

Pokazano jednak też najtrudniejszy moment kariery, gdy po przejściu do Bayernu Monachium nie rozwinął skrzydeł, jak się wydawało. I wówczas przyszła szydera. Potworna. Kpiny ze strony takich ludzi, jak satyryk Harald Schmidt. Ten wyjątkowo podły typ często szydził z obcokrajowców, a wręcz lubował się w kpieniu z Polaków. I za nim poszli inni, którzy wyśmiewali się choćby z języka Podolskiego. Łukasz przyznaje przed kamerą po latach: „Nigdy nie zrobiłbym czego takiego, co robili ci ludzie. Nie robiłbym tego tym bardziej, znając drogę, jaką przeszedłem. Przekroczono pewne granice. Atakowano moich rodziców, moją babcię - w imię tego, że nie nauczyli mnie języka, tak - jak ich zdaniem - powinni”.

„Et kuett wie et kuett” - to pada z ust Podolskiego kilka razy. To słynna fraza w dialekcie kolońskim, które można przetłumaczyć: „Co ma być, to będzie”. Łukasz lubi to zdanie, ale… tak naprawdę żyje inaczej. Nie zdaje się na los. Walczy o wszystko. Kapitalną rolę w filmie zagrał żona Łukasza, Monika. Normalnie unika mediów, a na potrzeby tego filmu stała się narratorką. Sympatyczną, ale zarazem ciekawą i naprawdę konkretną. Oboje - i Monika i Łukasz mówią też o trudnych momentach swojego związku. Jednak nie zerwali ze sobą. Mają trójkę dzieci. Idą razem przez życie. A Łukasz wręcz pędzi.

Monika przyznaje: „Łukasz jest człowiekiem, który musi coś robić. Inaczej nie byłby szczęśliwy”. Mógłby spocząć na laurach. Zarobił dużo - bardzo dużo. I mądrze zainwestował. Uznaje jednak, że warto dalej pędzić przez życie. W imię kasy? Zapewne też. Jednak wydaje mi się, że bardziej w imię kolejnego wyzwania!