Już w środowy wieczór kibiców koszykówki w Polsce czeka wyjątkowe wydarzenie - gala podsumowująca sezon 2025/2026 w ORLEN Basket Lidze. To coroczne święto polskiego basketu, podczas którego zostaną ogłoszeni najlepsi zawodnicy minionych rozgrywek, a także wręczone zostaną nagrody za najbardziej efektowne momenty sezonu.

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Z pewnością w gronie faworytów do nagrody najlepszego zawodnika sezonu mężczyzn jest Andrzej Pluta, który poprowadził Legię Warszawa do dziewiątego w historii mistrzostwa. Stołeczny zespół pokonał w emocjonującej serii finałowej Orlen Zastal Zielona Góra 4:3.

Galę poprowadzą Marcin Lepa oraz Aleksandra Szutenberg.

Gdzie obejrzeć Galę Orlen Basket Ligi 2025/2026?

Transmisja Gali Orlen Basket Ligi w środę 24 czerwca o godzinie 20.00 w Polsat Sport 2, na Polsat Box Go i Polsatsport.pl.

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