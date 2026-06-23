Gole Mbappe i mecz przerwany przez burzę. Francja z kolejnym triumfem na mundialu

Francja dobrze rozpoczęła tegoroczne mistrzostwa świata w grupie I. "Trójkolorowi" w swoim premierowym starciu pokonali Senegal 3:1. Takim dobrym wynikiem nie mógł pochwalić się Irak, który poległ 1:4 w starciu z Norwegią.

ZOBACZ TAKŻE: Mbappe przekroczył magiczną barierę! Niewielu może się tym pochwalić

Mecz, który rozpoczął się w poniedziałek o godzinie 23:00, był wyjątkowy dla Kyliana Mbappe. Napastnik Realu Madryt pojawił się bowiem w wyjściowym składzie, tym samym zaliczając swoje setne spotkanie w narodowych barwach. Po chwili od pierwszego gwizdka Mbappe stał się bohaterem starcia - w 14. minucie popisał się bardzo dobrym uderzeniem lewą nogą zza pola karnego, tym samym wyprowadzając Francję na prowadzenie.

Chociaż "Trójkolorowi" cały czas wywierali presję na przeciwnikach, to do końca pierwszej połowy wynik się nie zmienił. Na drugą odsłonę tej rywalizacji kibice musieli jednak poczekać. Przed przerwą nad stadionem w Filadelfii zaczął padać deszcz. Słychać było grzmoty i w związku z przepisami obowiązującymi w Stanach Zjednoczonych sędzia techniczny musiał opóźnić rozpoczęcie drugiej połowy o co najmniej pół godziny. Ostatecznie grę wznowiono o 2:00 w nocy czasu polskiego.

Francja chwilę po rozpoczęciu drugiej połowy - w 54. minucie - wyprowadziła kolejny cios. Tym razem podopiecznym Didiera Dechampsa bardzo pomogli... reprezentanci Iraku. Ogromny błąd popełnił Zaid Tahseen, który niecelnie podał z piątego metra. Piłka trafiła do Ousmane'a Dembele, a zawodnik PSG od razu zagrał do Mbappe. Napastnikowi pozostało jedynie trafić do praktycznie pustej bramki.

Chwilę później Francuzi mieli kolejne okazje do podwyższenia wyniku. Najpierw po składnej akcji w poprzeczkę trafił Michael Olise, a następnie Adrien Rabiot strzałem głową posłał futbolówkę obok słupka.

Zawodnicy znad Sekwany cały czas dominowali na boisku, co poskutkowało kolejnym trafieniem. W 66. minucie Irakijczycy stracili piłkę pod własnym polem karnym, a po kilku szybkich podaniach ich błąd wykorzystał Dembele.

Zawodnicy z Iraku mieli okazję, by strzelić gola honorowego. Po celnym dograniu w pole karne Ali Al Hamadi nie był w stanie zakończyć akcji trafieniem. Po jego strzale piłka przetoczyła się obok bramki.

Już do końca żadna z ekip nie była w stanie zmienić wyniku. Francja cieszyła się zatem ze zwycięstwa 3:0 i awansu do fazy pucharowej mundialu.

Francja - Irak 3:0 (1:0)

Bramka: Kylian Mbappe 14, 54, Ousmane Dembele 66



Francja: Mike Maignan - Lucas Digne, William Saliba, Dayot Upamecano, Jules Kounde (Malo Gusto 83) - Adrien Rabiot, Manu Kone - Bradley Barcola (Maghnes Akliouche 83), Michael Olise (Rayan Cherki 68), Ousmane Dembele (Desire Doue 66) - Kylian Mbappe (Marcus Thuram 90+1)

Irak: Ahmed Basil - Hussein Ali, Zaid Tahseen (Rebin Sulaka 60), Akam Hashem, Merchas Doski - Amir Al Ammari (Aimar Sher 68) - Ahmed Qasem, Zaid Ismaeel (Youssef Amyn 60), Zidane Iqbal, Ibrahim Bayesh (Marko Farji 69) - Aymen Hussein

AA, Polsat Sport