Hit transferowy w NBA! Giannis Antetokounmpo zmienia klub

Koszykówka

Giannis Antetokounmpo zostanie nowym zawodnikiem Miami Heat. Grek opuści Milwaukee Bucks po 13 sezonach spędzonych w barwach tego klubu.

Giannis Antetokounmpo prowadzi piłkę do koszykówki podczas meczu, w białym stroju Milwaukee Bucks z numerem 34.
Fot. PAP
Giannis trafia do Miami Heat

Po zakończeniu sezonu NBA, w którym mistrzostwo zdobył New York Knicks z Jeremym Sochanem w składzie, kluby rozpoczęły przebudowę swoich kadr. Jak informuje czołowy dziennikarz NBA Shams Charania, Giannis Antetokounmpo zamieni Milwaukee Bucks na Miami Heat. Drużynę z Florydy ma wzmocnić również Bobby Portis, natomiast do Milwaukee przeniosą się Tyler Herro, Kel'el Ware, Jaime Jaquez Jr. oraz Kasparas Jakucionis.

 

Bucks pozyskali również trzy wybory w pierwszej rundzie draftu, prawo do zamiany wyborów w 2030 roku oraz wybór w drugiej rundzie draftu z 2033 roku.

 

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Antetokounmpo opuści Bucks po 13 latach. W tym czasie Grek sięgnął z klubem z Milwaukee po mistrzostwo NBA, zdobywając przy tym nagrodę MVP finałów oraz dwukrotnie tytuł MVP sezonu zasadniczego. Giannis był kluczowym zawodnikiem Bucks – w barwach zespołu notował średnio 34,5 punktu, 5,1 asysty i 10,9 zbiórki na mecz.

 

 

IB, Polsat Sport
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