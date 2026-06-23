Hit wewnątrz Ekstraklasy! To już oficjalnie

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Piłka nożna

Jean-Pierre Nsame, który odszedł z Legii Warszawa, wzmocnił na zasadzie wolnego transferu Pogoń Szczecin - poinformował klub. Kameruńczyk podpisał roczną umowę, z opcją przedłużenia o dwanaście miesięcy.

Piłkarz celebrujący bramkę, ubrany w białą koszulkę piłkarską z numerem na rękawie.
fot. Cyfrasport
Nsame został piłkarzem Pogoni Szczecin

Najpierw we wtorek Legia poinformowała, że po wygaśnięciu umowy Nsame odchodzi z klubu. Potem Pogoń ogłosiła pozyskanie doświadczonego napastnika.

 

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33-latek występował na Łazienkowskiej od 2024 roku, z przerwą na półroczny pobyt (wiosną 2025) w FC St. Gallen.

 

Pod koniec sierpnia 2025 roku zerwał ścięgno Achillesa i pauzował kilka miesięcy.

 

"Nsame to klasyczny środkowy napastnik. Mierzy 188 centymetrów, dobrze odnajduje się w polu karnym i potrafi wykorzystać nawet niewielką przestrzeń do oddania strzał" - napisano na oficjalnej stronie Pogoni.

 

"Jego największym atutem pozostaje wykończenie akcji, gra tyłem do bramki oraz skuteczność w pojedynkach powietrznych. Przez większość kariery udowadniał, że nie potrzebuje wielu okazji, by wpisać się na listę strzelców" - podsumowano.

HP, PAP
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EKSTRAKLASAJEAN-PIERRE NSAMELEGIA WARSZAWAPIŁKA NOŻNAPOGOŃ SZCZECIN
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