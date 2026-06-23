Jakub Bednaruk ocenił polskie siatkarki za drugi tydzień Ligi Narodów. Jest 6! "Największa wygrana"

Brałbym taki bilans w ciemno przed ostatnim turniejem i nie widzę powodów do narzekań, ale żyjemy w uniwersum polskiej siatkówki, gdzie zazwyczaj jest źle albo za mało, więc tylko się delikatnie uśmiecham, słysząc „Lavarini nie umie prowadzić meczów”, „Rozgrywające się nie nadają”, „Stysiak gra za nazwisko”.

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Moim zdaniem, biorąc pod uwagę kłopoty, z jakimi zaczynaliśmy, jesteśmy w bardzo dobrym miejscu. Oczywiście chwalę trenera i drużynę, wykpiwam rzucanie w naszą kadrę kamieniami za mecz z Kanadą, co nie oznacza, że wszystko jest cacy i nie mamy nic do poprawienia. Fakt, mecz z Kanadą nam uciekł. Trener przespał zmianę Stysiak, która się wyraźnie męczyła i nigdy się nie dowiemy, dlaczego w meczu z Holandią działał szybko i skutecznie, mieszał składem, kombinował, robił wszystko, żeby drużynie pomóc, a dzień później przetrzymał naszą liderkę w momentach, kiedy Szczurowska paliła się do gry i czekała tylko na znak, sygnał jak pomachanie czapką przez kierownika produkcji do Cezarego Pazury w „Nic śmiesznego” w momencie wysadzania mostu.

Czekała Szczurowska i czekała. Czekaliśmy my i się nie doczekaliśmy. Większość moich koleżanek i kolegów nie była zaskoczona wygraną Szczurowskiej nad Sieradzką, która zagrała bardzo dobry pierwszy turniej i nie może mieć do siebie pretensji. Po prostu zobaczyliśmy, ile może Szczurowska dać tej kadrze, jak wskoczy na poziom „Niszczenie przeciwnika” i to był idealny moment na wypróbowanie zmiany jeden do jednego.

W sumie tyle mam zastrzeżeń. No, może wciąż nie wiem, dlaczego podczas całego turnieju Kecher dostała tak mało szans, a kiedy już ją dostała, grając dobrze, meczu nie dokończyła. Ale widzę, że Lavarini bardzo wierzy w Jurczyk i daje jej czas na powrót do formy. Nie widzę w tym nic złego.

Teraz to, co tygrysy lubią najbardziej, czyli oceny za cały turniej:

Katarzyna Wenerska 4

Potrafi grać lepiej i co ważne sama to widzi. Mam wrażenie, że poprzedni sezon w Rzeszowie, podobnie jak Szczygłowską, trochę ją rozregulował i zgubiła sporo pewności siebie. Z jednej strony inny sposób odbicia palcami od Grabki może być atutem, bo mamy dwie różne rozgrywające, ale to inne odbicie powoduje, że jedne zawodniczki będę błyszczeć przy jednej rozgrywającej, a inne przy drugiej.

Wenerska ma szybkie, sztywne odbicie, z którego świetnie się atakuje z pierwszego tempa i pipe'a, a Grabka przytrzymując długo piłkę w palcach, może lepiej grać do skrzydeł, szczególnie do tyłu. Musi sobie z tym Lavarini radzić i nie zdziwię się, że będziemy na tej pozycji mieć dużo rotacji i nie dostaniemy w tym sezonie typowej „jedynki” na rozegraniu.

Alicja Grabka 4

Podobnie jak u Wenerskiej, to był dobry turniej. Nie bardzo dobry, ale na pewno nie dostateczny. Ma dużo więcej ognia w sobie od Wenerskiej, która po prostu ma spokojny i cichy charakter. To kolejna różnica między naszymi rozgrywającymi, ale to akurat ta różnica zawsze może zespołowi pomóc.

Grała dobrze, miała świetne momenty, ale też kilka razy wpadała w kłopoty. Dobry turniej.

Magdalena Stysiak 3

Wracając do sytuacji z meczu z Kanadą, mam wrażenie, że Lavarini oczekiwał podobnej Magdy jak w ostatnim secie z Ukrainą. Trzeciego seta graliśmy praktycznie bez Stysiak, żeby czwartego praktycznie wygrać samą Magdą. Po prostu czekasz na liderkę mimo problemów - raz się doczekasz, a raz nie.

Nie był to dobry turniej Stysiak, bo chyba trudno było się dobrego turnieju spodziewać. Dostała dużo czasu na boisku z obiema rozgrywającymi i to powinno niedługo procentować. Nie mam powodów do zmartwień.

Julia Szczurowska 3+

Bardzo trudno mi ocenić jej poziom z całego turnieju. Kilka wejść, jedne dobre inne średnie, dobry serwis i już chyba tradycyjna próba rozpalenia ognia na boisku. Za Kanadę 5-, ale wcześniejsze wejścia zbyt krótkie.

Julita Piasecka 4+

Bezsprzecznie za mecz z Holandią 6 i mam kłopot, czy nie dać 5-, ale 5 dostanie Lampkowska, która na przestrzeni całego turnieju wyglądała lepiej od Piaseckiej. Julita może wracać z Bangkoku zadowolona, bo jej pozycja w reprezentacji rośnie.

Szkoda trochę, że podobnie jak Wenerska na boisku czasem jest wokół niej za spokojnie, ale natury nie oszukasz. Nie ma co zmieniać charakteru, bo najważniejsze, że oceniamy za umiejętność odbijania piłki w dobrym kierunku, a nie to, co się dzieje pomiędzy akcjami.

Monika Lapkowska 5

Nie ukrywam, że lubię tę zawodniczkę. Bije od niej spokój i pewność na boisku w najważniejszych momentach meczów. Nie zawsze uda się zdobyć punkt, ale Monika nigdy nie pęka. Bardzo mi się podoba, co pokazywałem w studio, jak szeroki wachlarz ma zagrań. Blok-aut? Proszę bardzo. Prosta? Mówisz i masz. Ciasny skos? Żaden problem. Nabicie i odzyskanie piłki? Nie ma problemu.

Wyrosła nami liderka na lewym skrzydle.

Paulina Damaske 3

Biorąc pod uwagę dowołanie za kontuzjowaną Czyrniańską, to nie było dobrze, ani nie było źle. Ma coś w sobie pobudzającego drużynę, co trzeba wykorzystywać. Falowała, ale dostateczny to nie jest zła ocena, bo jestem przekonany, że będzie tylko lepiej.

Martyna Łukasik -

Ciekawe, czy musiała wszystkie maskotki od kibiców w Tajlandii wysłać pociągiem, bo przecież nie ma takiego wielkiego samolotu, żeby to wszystko naraz zmieścić. Najważniejszy jest bark, niech się leczy i wraca do grania. Za mało na ocenę.

Maja Koput 6

Tydzień temu Maks Granieczny dostał ode mnie 6 i podobnie oceniając Maję, zadałem sobie to samo pytanie „Co mogła zrobić lepiej?”. Oczywiście w sporcie zawsze coś można zrobić lepiej, ale na chwilę obecną największa wygrana naszej kadry.

Dużo się w tym roku wokół niej dzieje i mogłaby młoda dziewczyna trochę zwariować, ale widzę u Mai dużo dystansu, młodzieńczej frajdy i sporo pokory, co proste nie jest w dzisiejszych czasach mediów społecznościowych, które mogą młodym ludziom w głowie zawrócić. Ucz się różnych zachowań na boisku, zbieraj doświadczenie i ciesz nas swoją grą.

Magdalena Jurczyk 3-

Ja jakoś wierzę w plan odgruzowywania Magdy, bo czasem trzeba rękę podać i dać czas zawodniczce bez formy. Są momenty, kiedy Magda jest na boisku pogubiona, ale są również przebłyski Magdy sprzed wyjazdu do USA. Ja wierzę i czekam.

Natalia Kecher 4

Dostała krótką szansę i nie zawiodła. Taka czwórka na zachętę jak puchar dla wnuka ministra w komedii „Miś”.

Aleksandra Szczygłowska 3-

Nie ukrywam, że od Oli wymagam więcej, bo dla mnie to jest światowy top. Na początku turnieju bardzo elektryczna przy każdym kontakcie z piłką. Problemy z wystawą wysokiej, problemy z dograniem darmowej piłki do rozgrywającej, ogólnie masę problemów... Aż do świetnego meczu z Kanadą. Uważam, że Ola wraca i to jest jej poziom, ale również potrzebuje czasu.

Justyna Łysiak 4

Podobnie jak u Kecher - za mało do oceny. Mało kontaktów z piłką, ale mam wrażenie, że wszystkie dobre. Jeżeli mamy wynik 24-24, to jestem pewny, że przyjmie piłkę, a to jest dla trenera bardzo ważne. Jedno dobre przyjęcie, jedna obrona może wygrać mecz.