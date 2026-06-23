Jakub Kochanowski nowym siatkarzem Aluron CMC Warty Zawiercie!

Siatkówka

Jakub Kochanowski został ogłoszony nowym zawodnikiem Aluron CMC Warty Zawiercie. Polski środkowy przeszedł do "Jurajskich Rycerzy" z PGE Projektu Warszawa.

Czterech siatkarzy podczas meczu, dwóch w czerwonych strojach z numerami 15 i 9, jeden w zielonym stroju z numerem 3.
fot. Cyfrasport
Jakub Kochanowski

Informację o transferze jednego z najlepszych siatkarzy świata przekazano w mediach społecznościowych klubu z Zawiercia. 

 

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"Najlepszy środkowy mistrzostw świata w Zawierciu! W sezonie 2026/2027 w żółto-zielonych barwach będziemy oglądać Jakuba Kochanowskiego. Będzie to jego 11. sezon w PlusLidze. Kuba, witamy w drużynie!" - napisano. 

 

 

28-latek to zwycięzca Ligi Mistrzów (2021) i zdobywca Pucharu Polski (2021) oraz Superpucharu (2018, 2020). Kochanowski to także jeden z najbardziej utytułowanych siatkarzy w reprezentacji Polski. W dorobku ma mistrzostwo świata (2018), mistrzostwo Europy (2023), dwa złote medale Ligi Narodów (2023, 2025) i srebrny medal igrzysk olimpijskich (2024).

 

Wcześniej do ekipy z Zawiercia dołączyli m.in. Tomasz Fornal i Kamil Rychlicki.

 

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Przewidywany skład Aluronu CMC Warty Zawiercie:

 

KP, Polsat Sport
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ALURON CMC WARTA ZAWIERCIEJAKUB KOCHANOWSKIPGE PROJEKT WARSZAWAPLUSLIGASIATKÓWKA
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PlusLiga
Aluron CMC Warta Zawiercie
PGE Projekt Warszawa
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