Jest oficjalna decyzja! Dwie środkowe reprezentacji Polski zagrają tam w przyszłym sezonie

Anna Obiała (rocznik 1995) pochodzi z Piły i rozpoczynała swą przygodę z siatkówką w tamtejszym klubie PTPS. W 2019 roku została siatkarką Pałacu Bydgoszcz, którego barwy reprezentowała przez jeden sezon. Później podpisała kontrakt z Developresem Rzeszów, gdzie grała cztery lata (2020–24). Od 2024 roku jest siatkarką ŁKS Commercecon Łódź i pozostanie w tej drużynie na trzeci sezon.

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Największe sukcesy w karierze środkowej to pięć srebrnych medali mistrzostw Polski (cztery z Developresem, jeden z ŁKS), Puchar Polski (2022) oraz dwa Superpuchary. W ekstraklasie siatkarek rozegrała już trzynaście sezonów i ma na koncie 271 meczów. W 2019 roku zadebiutowała w reprezentacji Polski.

Sonia Stefanik (rocznik 2002) od 2025 roku gra w pierwszej reprezentacji Polski. W przeszłości była siatkarką klubów SMS PZPS Szczyrk, UKS Atena Warszawa, Legionovia Legionowo (2019-23) i Energa MKS Kalisz (2023).

Od 2023 roku reprezentuje barwy ŁKS Commercecon Łódź, z którym w 2025 roku wywalczyła wicemistrzostwo Polski. W Tauron Lidze rozegrała dotychczas pięć sezonów, podczas których wystąpiła w 70 spotkaniach.