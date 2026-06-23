Kolejna edycja Ligi Narodów wystartuje pod koniec września tego roku. Reprezentacja Polski po zakończeniu poprzedniej edycji, w której zajęła ostatnie miejsce w grupie 1 dywizji A, spadła do dywizji B. Biało-Czerwoni rozpoczną rywalizację 26 września 2026 roku o godz. 20:45 meczem z Bośnią i Hercegowiną, a 2 października o tej samej porze zmierzą się z Rumunią. Oba spotkania, decyzją PZPN, odbędą się na PGE Narodowym.

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Ostatni raz na PGE Narodowym Polacy zagrali 3 czerwca tego roku, gdy zremisowali w meczu towarzyskim z reprezentacją Nigerii 2:2. Gole dla Polski strzelili Kacper Potulski oraz Przemysław Wiśniewski.

Poza Rumunią i Bośnią i Hercegowiną Polacy są w grupie z reprezentacją Szwecji, z którą nie mamy najlepszych wspomnień. Fani Biało-Czerwonych z pewnością liczą na rewanż za finał baraży o MŚ 2026.

IB,Polsat Sport