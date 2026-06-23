Kajetan Kajetanowicz wystartuje w 82. Rajdzie Polski

– Ogłaszając plany na ten sezon, mówiłem, że pojawi się więcej okazji do spotkań z polskimi fanami. Bardzo się cieszę, że wydarzy się to w tak wyjątkowych okolicznościach – w trakcie Rajdu Polski, w którym w tym roku wystartujemy. To najważniejsza impreza motorsportowa w naszym kraju, o przepięknej, bogatej historii, w której i ja wraz z zespołem zapisałem kilka skromnych rozdziałów, oczywiście najlepiej wspominając trzy zwycięstwa. Przede mną już dwunasty występ, ale tym razem będzie sporo nowości. Z Mikołajek przenosimy się do Katowic, zmieniając nawierzchnię z szutrowej na asfaltową. Jestem przekonany, że wymagające odcinki województwa śląskiego będą stanowić niesamowitą arenę rywalizacji, którą śledzić będą tłumy kibiców. Dla mnie to też podróż sentymentalna, na części z tych tras uczyłem się rajdowego rzemiosła i odnosiłem pierwsze sukcesy. Przed całym ORLEN Rally Team intensywny czas przygotowań, ale już nie mogę doczekać się startu. Zapraszam wszystkich fanów na 82. Rajd Polski, liczę na ich gorący doping i mam nadzieję dostarczyć im wielu emocji – powiedział Kajetan Kajetanowicz, trzykrotny zwycięzca Rajdu Polski.

– Bardzo cieszymy się, że Kajetan Kajetanowicz dołączy do stawki 82. Rajdu Polski. To doskonała wiadomość zarówno dla organizatorów, jak i dla kibiców, którzy będą mogli zobaczyć go w bezpośredniej rywalizacji z czołówką Rajdowych Mistrzostw Europy oraz najlepszymi zawodnikami krajowego czempionatu. Jego obecność ma dla nas szczególne znaczenie, ponieważ Rajd Polski odbywa się w jego rodzinnych stronach. Kajetan od lat jest lokalnym bohaterem i ambasadorem sportów motorowych, a jego sukcesy w ogromnym stopniu przyczyniły się do popularyzacji rajdów samochodowych w województwie śląskim. Wierzymy, że przed własną publicznością będzie walczył o najwyższe cele i dostarczy kibicom wielu sportowych emocji – dodał Grzegorz Wróbel, przewodniczący Komitetu Organizacyjnego 82. Rajdu Polski.

Starty w Rajdzie Polski Kajetanowicz rozpoczął w sezonie 2005 i jak dotychczas już dziesięciokrotnie rywalizował na szutrowych odcinkach Warmii i Mazur. Ponadto w 2023 roku przejechał trasę rajdu jako tzw. „zerówka”. Tegoroczny, 82. Rajd Polski będzie dla popularnego „Kajto” pierwszym Rajdem Polski na asfaltowej nawierzchni. Z niektórymi oesami w województwie śląskim Kajetanowicz miał okazję zapoznać się w roku 2024, kiedy to zasiadając za kierownicą „zerówki” pomagał organizatorom Rajdu Śląska, ostatniej rundy FIA ERC. W ubiegłorocznym Rajdzie Śląska demonstrował z kolei kibicom swoje mistrzowskie umiejętności podczas pokazowych przejazdów na trasach superoesów w centrum Katowic i na błoniach Superauto.pl Stadionu Śląskiego.

Informacja prasowa