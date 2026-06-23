Katarzyna Kawa jest ostatnio w znakomitej formie. Po niespodziewanym zwycięstwie w Challengerze w Modenie przystąpiła do kwalifikacji do wielkoszlemowego Wimbledonu.

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Polka pewnie pokonała we wtorek Susan Bandecchi 6:1, 6:3 i awansowała do kolejnego etapu. Mecz trwał godzinę i 14 minut.

33-latka poznała już rywalkę, z którą zmierzy się w drugiej rundzie kwalifikacji. Będzie to Lucrezia Stefanini, która wygrała z Luisiną Giovannini 7:6 (6), 7:6 (5).

Kawa jest rozstawiona w kwalifikacjach z numerem 14. W światowym rankingu zajmuje z kolei 121. miejsce.

Katarzyna Kawa - Lucrezia Stefanini. Kiedy jest mecz? O której godzinie?

Mecz Katarzyna Kawa - Lucrezia Stefanini odbędzie się w środę 24 czerwca. Na ten moment nie znamy godziny rozpoczęcia spotkania.

Transmisje wybranych meczów kwalifikacji oraz głównej drabinki Wimbledonu 2026 będzie można śledzić na sportowych antenach Polsatu oraz online w Polsat Box Go.

HP, PAP