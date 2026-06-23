Wimbledon to największy i najbardziej prestiżowy turniej tenisowy na świecie. Zanim jednak rozpoczną się główne zmagania, najpierw zostaną rozegrane eliminacje.

ZOBACZ TAKŻE: Kamil Majchrzak gotowy na Wimbledon. "Mogę zwyciężać z najlepszymi"

W kwalifikacjach udział weźmie między innymi reprezentantka Polski, Katarzyna Kawa. Jej wtorkową rywalką będzie Susan Bandecchi ze Szwajcarii.

Katarzyna Kawa - Susan Bandecchi. Wynik meczu. Kto wygrał?

Wynik meczu Katarzyna Kawa - Susan Bandecchi poznamy we wtorek 23 czerwca. O tym, kto wygrał mecz Katarzyna Kawa - Susan Bandecchi w Wimbledonie, poinformujemy tuż po zakończeniu spotkania.

Transmisje wybranych meczów kwalifikacji oraz głównej drabinki Wimbledonu 2026 można śledzić na sportowych antenach Polsatu oraz online w Polsat Box Go.

Polsat Sport