Katarzyna Kawa - Susan Bandecchi. Wynik meczu. Kto wygrał?

Tenis

Katarzyna Kawa - Susan Bandecchi, czyli czas na spotkanie polskiej tenisistki w eliminacjach Wimbledonu. Wynik meczu Kawa - Bandecchi - kto wygrał w Wimbledonie?

Portret tenisistki Katarzyny Kawy w czapce z daszkiem, skupionej na grze.
fot. PAP
Katarzyna Kawa - Susan Bandecchi. Wynik meczu. Kto wygrał?

Wimbledon to największy i najbardziej prestiżowy turniej tenisowy na świecie. Zanim jednak rozpoczną się główne zmagania, najpierw zostaną rozegrane eliminacje.

 

ZOBACZ TAKŻE: Kamil Majchrzak gotowy na Wimbledon. "Mogę zwyciężać z najlepszymi"

 

W kwalifikacjach udział weźmie między innymi reprezentantka Polski, Katarzyna Kawa. Jej wtorkową rywalką będzie Susan Bandecchi ze Szwajcarii.

Katarzyna Kawa - Susan Bandecchi. Wynik meczu. Kto wygrał?

Wynik meczu Katarzyna Kawa - Susan Bandecchi poznamy we wtorek 23 czerwca. O tym, kto wygrał mecz Katarzyna Kawa - Susan Bandecchi w Wimbledonie, poinformujemy tuż po zakończeniu spotkania.

 

Transmisje wybranych meczów kwalifikacji oraz głównej drabinki Wimbledonu 2026 można śledzić na sportowych antenach Polsatu oraz online w Polsat Box Go.

Polsat Sport
Przejdź na Polsatsport.pl
KATARZYNA KAWATENISWIMBLEDON
ZOBACZ TAKŻE WIDEO: Aleksander Kwaśniewski powiedział to o sytuacji Igi Świątek. "To był zasadniczy moment"

PolsatSport.pl w wersji na telefony z systemem Android i iOS!

Najnowsze informacje i wiadomości na bieżąco, gdziekolwiek jesteś.

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store

Przeczytaj koniecznie

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 