Kawa - Stefanini. Wynik meczu. Kto wygrał mecz Kawa - Stefanini na Wimbledonie?

Tenis

Katarzyna Kawa - Lucrezia Stefanini to spotkanie drugiej rundy eliminacji Wimbledonu. Kto wygrał mecz Kawa - Stefanini? Jaki był wynik meczu Kawa - Stefanini?

Tenisistka w białej koszulce i czerwonej spódnicy wykonuje zamach rakietą tenisową.
fot. PAP
Katarzyna Kawa

Kolejna edycja Wimbledonu nadchodzi wielkimi krokami. Rywalizacja w ramach największego i najbardziej prestiżowego turnieju tenisowego na świecie ruszy już 29 czerwca.

 

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Najpierw jednak kwalifikacje. Do nich przystąpiły dwie Polki: Katarzyna Kawa i Linda Klimovicova. Pierwsza z nich wygrała swój mecz pierwszej rundy, pokonując Szwajcarkę Susan Bandecchi. Druga natomiast pożegnała się z rywalizacją po porażce z Nowozelandką Lulu Sun.

 

Kawa nadal walczy zatem o awans do głównej drabinki Wimbledonu. Potrzebuje do tego dwóch zwycięstw. Jej przeciwniczką w drugiej fazie jest Włoszka Lucrezia Stefanini.

Kawa - Stefanini. Wynik meczu. Kto wygrał mecz?

Wynik meczu Kawa - Stefanini poznamy po zakończeniu spotkania. O tym, kto wygrał mecz Kawa - Stefanini, poinformujemy tuż po ostatniej piłce tego starcia.

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