Kolejna legenda odchodzi z Legii. Niesamowite liczby

W ostatnich kilku miesiącach Astiz był asystentem szkoleniowca warszawskiej drużyny Marka Papszuna. Pod koniec 2025 roku sam prowadził jednak Legię, a kibice zapamiętają ten okres głównie ze względu na długą serię meczów bez zwycięstwa. Teraz Hiszpan żegna się z ekipą ze stolicy.

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Warszawski klub poinformował o odejściu szkoleniowca w mediach społecznościowych.

"Inaki Astiz odchodzi z Legii Warszawa.

Hiszpan reprezentował barwy naszego klubu w latach 2007-2015 i 2017-2021, rozgrywając 273 mecze oraz zdobywając cztery mistrzostwa Polski i sześć Pucharów Polski.

Po zakończeniu kariery zawodniczej pracował w sztabach szkoleniowych pierwszego zespołu, a ostatnio pełnił funkcję asystenta Marka Papszuna. W tym czasie sięgnął z Legią po dwa Puchary Polski i dwa Superpuchary.

Inaki, dziękujemy za wszystko i życzymy powodzenia w dalszych etapach trenerskiej kariery."

Według doniesień medialnych Astiz ma kontynuować swoją karierę na Cyprze.

psl, Polsat Sport