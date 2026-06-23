Kolejna legenda odchodzi z Legii. Niesamowite liczby

Piłka nożna

Czerwiec to czas, kiedy z Legią Warszawa żegnają się kolejne klubowe legendy. Po tym, jak klub opuścił Artur Jędrzejczyk, tym razem Warszawianie poinformowali o odejściu Inakiego Astiza. Na przestrzeni kilkunastu lat Hiszpan pełnił w zespole ze stolicy różne role.

Dwóch piłkarzy Legii Warszawa przy bramce, jeden zasłania twarz rękami.
fot. CyfraSport
Inaki Astiz odchodzi z Legii Warszawa po latach pracy jako piłkarz i trener

W ostatnich kilku miesiącach Astiz był asystentem szkoleniowca warszawskiej drużyny Marka Papszuna. Pod koniec 2025 roku sam prowadził jednak Legię, a kibice zapamiętają ten okres głównie ze względu na długą serię meczów bez zwycięstwa. Teraz Hiszpan żegna się z ekipą ze stolicy.

 

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Warszawski klub poinformował o odejściu szkoleniowca w mediach społecznościowych.

 

"Inaki Astiz odchodzi z Legii Warszawa.

 

Hiszpan reprezentował barwy naszego klubu w latach 2007-2015 i 2017-2021, rozgrywając 273 mecze oraz zdobywając cztery mistrzostwa Polski i sześć Pucharów Polski.

 

Po zakończeniu kariery zawodniczej pracował w sztabach szkoleniowych pierwszego zespołu, a ostatnio pełnił funkcję asystenta Marka Papszuna. W tym czasie sięgnął z Legią po dwa Puchary Polski i dwa Superpuchary.

 

Inaki, dziękujemy za wszystko i życzymy powodzenia w dalszych etapach trenerskiej kariery."

 

Według doniesień medialnych Astiz ma kontynuować swoją karierę na Cyprze.

psl, Polsat Sport
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