Kolejne trafienia Cristiano Ronaldo na mundialu! Dogonił Grzegorza Latę

Piłka nożna

Portugalczyk Cristiano Ronaldo w meczu z Uzbekistanem (5:0) strzelił swojego dziewiątego i dziesiątego gola w historii mistrzostw świata.

Cristiano Ronaldo w stroju Portugalii, otoczony innymi piłkarzami, z kciukiem w górę.
fot: PAP
Cristiano Ronaldo

Awansował na dziesiąte miejsce w klasyfikacji wszech czasów. Tę lokatę zajmuje teraz ex aequo ośmiu piłkarzy, wśród nich były wybitny reprezentant Polski Grzegorz Lato, który w latach 1974-1982 uczestniczył w trzech turniejach.

 

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Liderem z 18 trafieniami, w tym pięcioma na tegorocznym mundialu, jest Argentyńczyk Lionel Messi.

 

Najlepsi strzelcy w historii piłkarskich MŚ:

 

1. Lionel Messi (Argentyna, 2006-2026) 18 bramek


2. Miroslav Klose (Niemcy, 2002-2014) 16

Kylian Mbappe (Francja, 2018-2026) 16


4. Ronaldo (Brazylia, 1998-2006) 15


5. Gerd Mueller (Niemcy, 1970-1974) 14


6. Just Fontaine (Francja, 1958) 13


7. Pele (Brazylia, 1958-1970) 12


8. Sandor Kocsis (Węgry, 1954) 11
. Juergen Klinsmann (Niemcy, 1990-1998) 11


10. Helmut Rahn (NRF, 1954-1958) 10
. Teofilo Cubillas (Peru, 1970-1978) 10
. Grzegorz Lato (Polska, 1974-1982) 10
. Gary Lineker (Anglia, 1986-1990) 10
. Gabriel Batistuta (Argentyna, 1994-2002) 10
. Thomas Mueller (Niemcy, 2010-2014) 10
. Harry Kane (Anglia, 2018-2026) 10
. Cristiano Ronaldo (Portugalia, 2006-2026) 10

PAP
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