Lewandowski oficjalnie w nowym klubie! Dwuletnia umowa. "Wybrał najlepszy kierunek"

Piłka nożna

Choć oczy piłkarskiego świata skupione są na trwających mistrzostwach świata 2026, na rynku transferowym wiele się dzieje. Do ciekawych ruchów dochodzi również w Polsce, gdzie nowy klub znalazł właśnie Mateusz Lewandowski.

Piłkarz w czerwonym stroju ślizgiem próbuje odebrać piłkę zawodnikowi w czarno-szarym stroju na boisku piłkarskim.
fot. Cyfrasport
Mateusz Lewandowski dołącza do GKS Tychy

W niedawno zakończonym sezonie doszło do sporej sensacji - GKS Tychy pożegnał się z rozgrywkami Betclic 1. Ligi i spadł na trzeci poziom rozgrywkowy. Klub ze Śląska zamierza jednak szybko wrócić na zaplecze Ekstraklasy i rozpoczął imponującą kampanię transferową. Niedawno piłkarzem GKS został były reprezentant Polski, Paweł Olkowski. Teraz dołączył do niego Mateusz Lewandowski.

 

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27-latek podpisał z nowym klubem dwuletni kontrakt. W poprzednim sezonie występował w 1. Lidze w barwach ŁKS Łódź, strzelając pięć goli w 33 ligowych meczach. Wcześniej zanotował udany pobyt w Chrobrym Głogów, notując osiem trafień i trzy asysty w 26 występach.

"Lewy" wybrał najlepszy kierunek - napisał drugoligowiec.

 

 

Mimo spadku z ligi, trenerem GKS pozostanie Austriak Rene Poms. 50-latek zastąpił w trakcie sezonu zwolnionego Łukasza Piszczka.

Polsat Sport
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