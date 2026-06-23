Lewandowski oficjalnie w nowym klubie! Dwuletnia umowa. "Wybrał najlepszy kierunek"

W niedawno zakończonym sezonie doszło do sporej sensacji - GKS Tychy pożegnał się z rozgrywkami Betclic 1. Ligi i spadł na trzeci poziom rozgrywkowy. Klub ze Śląska zamierza jednak szybko wrócić na zaplecze Ekstraklasy i rozpoczął imponującą kampanię transferową. Niedawno piłkarzem GKS został były reprezentant Polski, Paweł Olkowski. Teraz dołączył do niego Mateusz Lewandowski.

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27-latek podpisał z nowym klubem dwuletni kontrakt. W poprzednim sezonie występował w 1. Lidze w barwach ŁKS Łódź, strzelając pięć goli w 33 ligowych meczach. Wcześniej zanotował udany pobyt w Chrobrym Głogów, notując osiem trafień i trzy asysty w 26 występach.



"Lewy" wybrał najlepszy kierunek - napisał drugoligowiec.

"𝐋𝐞𝐰𝐲" wybrał najlepszy kierunek!✍️#E7.🏟️



👤Mateusz 𝐋𝐞𝐰𝐚𝐧𝐝𝐨𝐰𝐬𝐤𝐢 nowym napastnikiem w talii trenera René Pomsa.⚽️



ℹ️Link do newsa znajdziecie w komentarzach.⤵️ pic.twitter.com/oulk60Y63V — Klub Piłkarski GKS Tychy (@KP_GKSTychy) June 23, 2026

Mimo spadku z ligi, trenerem GKS pozostanie Austriak Rene Poms. 50-latek zastąpił w trakcie sezonu zwolnionego Łukasza Piszczka.

Polsat Sport