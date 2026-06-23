Lewandowski oficjalnie w nowym klubie! Dwuletnia umowa. "Wybrał najlepszy kierunek"
Choć oczy piłkarskiego świata skupione są na trwających mistrzostwach świata 2026, na rynku transferowym wiele się dzieje. Do ciekawych ruchów dochodzi również w Polsce, gdzie nowy klub znalazł właśnie Mateusz Lewandowski.
W niedawno zakończonym sezonie doszło do sporej sensacji - GKS Tychy pożegnał się z rozgrywkami Betclic 1. Ligi i spadł na trzeci poziom rozgrywkowy. Klub ze Śląska zamierza jednak szybko wrócić na zaplecze Ekstraklasy i rozpoczął imponującą kampanię transferową. Niedawno piłkarzem GKS został były reprezentant Polski, Paweł Olkowski. Teraz dołączył do niego Mateusz Lewandowski.
ZOBACZ TAKŻE: Klamka zapadła! Najbardziej utytułowany piłkarz w historii odejdzie z Legii
27-latek podpisał z nowym klubem dwuletni kontrakt. W poprzednim sezonie występował w 1. Lidze w barwach ŁKS Łódź, strzelając pięć goli w 33 ligowych meczach. Wcześniej zanotował udany pobyt w Chrobrym Głogów, notując osiem trafień i trzy asysty w 26 występach.
"Lewy" wybrał najlepszy kierunek - napisał drugoligowiec.
Mimo spadku z ligi, trenerem GKS pozostanie Austriak Rene Poms. 50-latek zastąpił w trakcie sezonu zwolnionego Łukasza Piszczka.Przejdź na Polsatsport.pl