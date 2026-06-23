Liga Narodów siatkarzy w Gliwicach 2026. Terminarz, godziny meczów

Pierwszy turniej w chińskim Linyi Polacy zakończyli z bilansem dwóch zwycięstw - 3:0 nad Kubą i 3:2 nad Ukrainą, a także dwóch porażek - po 2:3 z Japonią i Słowenią. Trener Grbić przed rozpoczęciem rozgrywek zapowiadał, że po zawodach w Gliwicach chciałby, żeby jego podopieczni mieli już zapewniony awans do turnieju finałowego, który zostanie rozegrany w Ningbo (29 lipca - 2 sierpnia). Miejsce w fazie pucharowej będzie miało siedem najwyżej sklasyfikowanych zespołów po fazie grupowej, a także gospodarz.

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Po czterech meczach biało-czerwoni zajmują siódmą pozycję w tabeli, ostatnią premiowaną grą w Ningbo. Plan serbskiego szkoleniowca nieco się więc skomplikował.

- Jesteśmy w siódemce, więc gonić jeszcze tak bardzo nie musimy, ale trochę pilnować trzeba. Myślę, że turniej w Gliwicach będzie bardzo istotny, bo tam gramy z zespołami teoretycznie nie najmocniejszymi, ale oczywiście bardzo groźnymi, więc fajnie by tam było jak najwięcej wygrać – zauważył rozgrywający Marcin Komenda, który turniejem w Gliwicach rozpocznie tegoroczny sezon reprezentacyjny.

Trener Grbić zdradził, że planuje zmiany w kadrze meczowej w trakcie zawodów w Gliwicach, bowiem kilku zawodników miało problemy zdrowotne, m.in. przyjmujący Artur Szalpuk i Mikołaj Sawicki, środkowy Jakub Nowak i atakujący Kewin Sasak. Cała czwórka znalazła się w składzie na polski turniej, a oprócz nich i Komendy sezon w Gliwicach rozpoczną także lider zespołu, przyjmujący Wilfredo Leon, atakujący Bartłomiej Bołądź, libero Jakub Popiwczak i środkowy Mateusz Poręba.

W turnieju w Polsce poprzeczka dla biało-czerwonych powędruje w dół w porównaniu do zawodów w Linyi. Ich rywalami będą kolejno Belgowie, Turcy, Niemcy oraz Argentyńczycy. Każda z tych drużyn jest niżej notowana od zespołu trenera Grbicia.

- Zwycięstwa mogłyby dać dużo spokoju przed ostatnim turniejem w Chicago, który jest bardzo mocno obsadzony i tam na pewno będzie już zacięta walka. Myślę, że ważne jest też, by z jak najwyższego miejsca wejść do finałowej ósemki, żeby w ewentualnym ćwierćfinale zmierzyć się z teoretycznie słabszą drużyną. Natomiast teraz najważniejsze jest po prostu, żeby gra wyglądała jak najlepiej, żebyśmy jak najwięcej meczów wygrywali – podkreślił Komenda.

W tym roku Liga Narodów jest etapem przygotowań polskich siatkarzy do najważniejszej imprezy sezonu, czyli wrześniowych mistrzostw Europy, w których biało-czerwoni bronią tytułu i będą mieli pierwszą okazję na wywalczenie przepustki na igrzyska w Los Angeles. Jak zapowiada trener Grbić celem jego zespołu jest złoty medal w tych rozgrywkach i awans na turniej olimpijski.

W tegorocznej Lidze Narodów uczestniczy 18 reprezentacji. Rywalizacja będzie składać się z fazy grupowej i pucharowej. W fazie grupowej odbędzie się dziewięć turniejów, a każdy zespół wystąpi w trzech. Drużyny podzielono na trzy grupy po sześć ekip. Polacy po turnieju w Gliwicach zagrają jeszcze w Chicago (15–20 lipca). Tam ich przeciwnikami będą Bułgaria, Brazylia, Francja i USA.

Biało-czerwoni sześć razy byli na podium Ligi Narodów. Wywalczyli złote (2023, 2025), srebrny (2021) oraz trzy brązowe medale (2019, 2022, 2024). Międzynarodowa Federacja Piłki Siatkowej (FIVB) organizuje te rozgrywki od 2018 roku.

Skład reprezentacji Polski na turniej w Gliwicach 2026:

rozgrywający: Jan Firlej, Marcin Komenda;



atakujący: Bartłomiej Bołądź, Alaksei Nasevich, Kewin Sasak;



środkowi: Szymon Jakubiszak, Bartłomiej Lemański, Jakub Majchrzak, Jakub Nowak, Mateusz Poręba;



przyjmujący: Michał Gierżot, Wilfredo Leon, Mikołaj Sawicki, Artur Szalpuk, Aleksander Śliwka;



libero: Jakub Ciunajtis, Maksymilian Granieczny, Jakub Popiwczak.

Terminarz turnieju LN w Gliwicach 2026:

środa

Chiny - Turcja (13.00)

Argentyna - Niemcy (16.30)

Polska - Belgia (20.00)

czwartek

Chiny - Belgia (16.30)

Polska - Turcja (20.00)

piątek

Chiny - Argentyna (16.30)

Belgia - Niemcy (20.00)

sobota

Polska - Niemcy (17.00)

Turcja - Argentyna (20.30)

niedziela

Chiny - Niemcy (13.00)

Belgia - Turcja (16.30)

Polska - Argentyna (20.00)

Zobacz plan transmisji meczów drugiego tygodnia siatkarskiej Ligi Narodów 2026.

BS, PAP