Linda Klimovicova - Lulu Sun. Wynik meczu. Kto wygrał?
Linda Klimovicova - Lulu Sun, czyli czas na spotkanie polskiej tenisistki w eliminacjach Wimbledonu. Wynik meczu Klimovicova vs Sun - kto wygrał w Wimbledonie?
Wimbledon to największy i najbardziej prestiżowy turniej tenisowy na świecie. Zanim jednak rozpoczną się główne zmagania, najpierw zostaną rozegrane eliminacje.
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W kwalifikacjach udział weźmie między innymi reprezentantka Polski, Linda Klimovicova. Jej wtorkową rywalką będzie Lulu Sun z Nowej Zelandii.
Linda Klimovicova - Lulu Sun. Wynik meczu. Kto wygrał?
Wynik meczu Linda Klimovicova - Lulu Sun poznamy we wtorek 23 czerwca. O tym, kto wygrał mecz Linda Klimovicova - Lulu Sun w Wimbledonie, poinformujemy tuż po zakończeniu spotkania.
Transmisje wybranych meczów kwalifikacji oraz głównej drabinki Wimbledonu 2026 można śledzić na sportowych antenach Polsatu oraz online w Polsat Box Go.Przejdź na Polsatsport.pl