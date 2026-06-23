Linda Klimovicova - Lulu Sun. Wynik meczu. Kto wygrał?

Tenis

Linda Klimovicova - Lulu Sun, czyli czas na spotkanie polskiej tenisistki w eliminacjach Wimbledonu. Wynik meczu Klimovicova vs Sun - kto wygrał w Wimbledonie?

Zdjęcie młodej kobiety, prawdopodobnie tenisistki Lindy Klimovicovej, siedzącej w samochodzie.
fot. Instagram
Linda Klimovicova - Lulu Sun. Wynik meczu. Kto wygrał?

Wimbledon to największy i najbardziej prestiżowy turniej tenisowy na świecie. Zanim jednak rozpoczną się główne zmagania, najpierw zostaną rozegrane eliminacje.

 

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W kwalifikacjach udział weźmie między innymi reprezentantka Polski, Linda Klimovicova. Jej wtorkową rywalką będzie Lulu Sun z Nowej Zelandii.

Linda Klimovicova - Lulu Sun. Wynik meczu. Kto wygrał?

Wynik meczu Linda Klimovicova - Lulu Sun poznamy we wtorek 23 czerwca. O tym, kto wygrał mecz Linda Klimovicova - Lulu Sun w Wimbledonie, poinformujemy tuż po zakończeniu spotkania.

 

Transmisje wybranych meczów kwalifikacji oraz głównej drabinki Wimbledonu 2026 można śledzić na sportowych antenach Polsatu oraz online w Polsat Box Go.

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LINDA KLIMOVICOVATENISTURNIEJE ATP I WTAWIMBLEDON
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