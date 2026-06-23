Mbappe przekroczył magiczną barierę! Niewielu może się tym pochwalić

Rekordzistą pozostaje bramkarz Hugo Lloris, który w latach 2008-22 rozegrał 145 meczów w drużynie narodowej.

Podczas trwającego mundialu w Ameryce Północnej 27-letni Mbappe może wyprzedzić... obecnego selekcjonera Didiera Deschamps'a, mającego na koncie 103 mecze w reprezentacji Francji w latach 1989-2000.

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Mbappe jest też rekordzistą pod względem liczby bramek zdobytych w narodowych barwach. W zakończonej wynikiem 1:0 pierwszej połowie meczu z Irakiem w Filadelfii uświetnił swój jubileusz strzelając 59. gola dla Francji.

Na liście najlepszych strzelców w historii mistrzostw świata Francuz przesunął się na razie na trzecie miejsce, które dzieli z Brazylijczykiem Ronaldo - po 15 bramek. Rekord należy do Argentyńczyka Lionela Messiego - 18 goli.

PAP