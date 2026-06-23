Mbappe przekroczył magiczną barierę! Niewielu może się tym pochwalić

Piłka nożna

W poniedziałkowym meczu grupowym piłkarskich mistrzostw świata przeciwko Irakowi Kylian Mbappe wystąpił po raz 100. w reprezentacji Francji. Jest dziesiątym piłkarzem "Trójkolorowych", który osiągnął tę granicę.

Kylian Mbappe w koszulce reprezentacji Francji na boisku piłkarskim.
fot. PAP
Kylian Mbappe przebił magiczną barierę meczów w reprezetacji Francji

Rekordzistą pozostaje bramkarz Hugo Lloris, który w latach 2008-22 rozegrał 145 meczów w drużynie narodowej.

 

Podczas trwającego mundialu w Ameryce Północnej 27-letni Mbappe może wyprzedzić... obecnego selekcjonera Didiera Deschamps'a, mającego na koncie 103 mecze w reprezentacji Francji w latach 1989-2000.

 

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Mbappe jest też rekordzistą pod względem liczby bramek zdobytych w narodowych barwach. W zakończonej wynikiem 1:0 pierwszej połowie meczu z Irakiem w Filadelfii uświetnił swój jubileusz strzelając 59. gola dla Francji.

 

Na liście najlepszych strzelców w historii mistrzostw świata Francuz przesunął się na razie na trzecie miejsce, które dzieli z Brazylijczykiem Ronaldo - po 15 bramek. Rekord należy do Argentyńczyka Lionela Messiego - 18 goli.

PAP
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FRANCJAKYLIAN MBAPPEMISTRZOSTWA ŚWIATAMŚ 2026PIŁKA NOŻNA
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