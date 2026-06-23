Mbappe wyprzedził Ronaldo! Przed nim tylko Messi
Kylian Mbappe w meczu z Irakiem (3:0) strzelił swojego 15. i 16. gola w historii mistrzostw świata i awansował na drugie miejsce w klasyfikacji wszech czasów. Napastnik Realu Madryt wyprzedził Brazylijczyka Ronaldo, który ma na koncie 15 bramek.
Wcześniej Lionel Messi w poniedziałkowym meczu z Austrią (2:0) uzyskał swojego 17. i 18. gola w historii mundialu, co czyni go samodzielnym rekordzistą. Po hat-tricku z Algierią w ubiegłym tygodniu dzielił pierwsze miejsce z Niemcem Miroslavem Klose, który zdobył 16 bramek.
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Dziesiąty z 10 golami jest reprezentant Polski Grzegorz Lato, którzy w latach 1974-1982 uczestniczył w trzech turniejach.
Najlepsi strzelcy w historii piłkarskich MŚ:
1. Lionel Messi (Argentyna, 2006-2026) 18 bramek
2. Miroslav Klose (Niemcy, 2002-2014) 16
. Kylian Mbappe (Francja, 2018-2026) 16
4. Ronaldo (Brazylia, 1998-2006) 15
5. Gerd Mueller (Niemcy, 1970-1974) 14
6. Just Fontaine (Francja, 1958) 13
7. Pele (Brazylia, 1958-1970) 12
8. Sandor Kocsis (Węgry, 1954) 11
. Juergen Klinsmann (Niemcy, 1990-1998) 11
10. Helmut Rahn (NRF, 1954-1958) 10
. Teofilo Cubillas (Peru, 1970-1978) 10
. Grzegorz Lato (Polska, 1974-1982) 10
. Gary Lineker (Anglia, 1986-1990) 10
. Gabriel Batistuta (Argentyna, 1994-2002) 10
. Thomas Mueller (Niemcy, 2010-2014) 10
. Harry Kane (Anglia, 2018-2026) 10