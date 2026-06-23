Mbappe wyprzedził Ronaldo! Przed nim tylko Messi

Wcześniej Lionel Messi w poniedziałkowym meczu z Austrią (2:0) uzyskał swojego 17. i 18. gola w historii mundialu, co czyni go samodzielnym rekordzistą. Po hat-tricku z Algierią w ubiegłym tygodniu dzielił pierwsze miejsce z Niemcem Miroslavem Klose, który zdobył 16 bramek.

ZOBACZ TAKŻE: Gole Mbappe i mecz przerwany przez burzę. Francja z kolejnym triumfem na mundialu

Dziesiąty z 10 golami jest reprezentant Polski Grzegorz Lato, którzy w latach 1974-1982 uczestniczył w trzech turniejach.

Najlepsi strzelcy w historii piłkarskich MŚ:

1. Lionel Messi (Argentyna, 2006-2026) 18 bramek

2. Miroslav Klose (Niemcy, 2002-2014) 16

. Kylian Mbappe (Francja, 2018-2026) 16

4. Ronaldo (Brazylia, 1998-2006) 15

5. Gerd Mueller (Niemcy, 1970-1974) 14

6. Just Fontaine (Francja, 1958) 13

7. Pele (Brazylia, 1958-1970) 12

8. Sandor Kocsis (Węgry, 1954) 11

. Juergen Klinsmann (Niemcy, 1990-1998) 11

10. Helmut Rahn (NRF, 1954-1958) 10

. Teofilo Cubillas (Peru, 1970-1978) 10

. Grzegorz Lato (Polska, 1974-1982) 10

. Gary Lineker (Anglia, 1986-1990) 10

. Gabriel Batistuta (Argentyna, 1994-2002) 10

. Thomas Mueller (Niemcy, 2010-2014) 10

. Harry Kane (Anglia, 2018-2026) 10

PAP