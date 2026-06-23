Mecz na mistrzostwach świata przerwany! Pierwszy taki przypadek
Z powodu burzy przerwano mecz piłkarskich mistrzostw świata Francja - Irak, rozgrywany w Filadelfii. Do przerwy Francuzi prowadzą 1:0 po golu Kyliana Mbappe. Druga połowa rozpocznie się z co najmniej 30-minutowym opóźnieniem.
Pod koniec pierwszej połowy nad stadionem w Filadelfii zaczął padać deszcz. W przerwie meczu słychać było grzmoty i w związku z przepisami obowiązującymi w Stanach Zjednoczonych sędzia techniczny musiał opóźnić rozpoczęcie drugiej połowy o co najmniej pół godziny. To pierwszy taki przypadek podczas mundialu w Kanadzie, USA i Meksyku.
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Taką samą praktykę stosowano podczas ubiegłorocznych Klubowych Mistrzostw Świata, które również odbywały się w USA.
Relacja na żywo z meczu Francja - Irak dostępna TUTAJ.Przejdź na Polsatsport.pl