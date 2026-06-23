Mecze MŚ 2026 dzisiaj 24.06. Kto gra? O której godzinie?

Trwa 23. edycja mistrzostw świata. Rozgrywana jest w trzech krajach: Stanach Zjednoczonych, Meksyku i Kanadzie.

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Rusza decydująca kolejka fazy grupowej. W środę czekają nas kolejne emocje. Przed nami cztery spotkania. Zobaczymy m.in. reprezentacje Portugalii czy Anglii.

MŚ 2026: Mecze 24.06. Kto gra? Godziny meczów:

Panama - Chorwacja (01.00)

Kolumbia - DR Kongo (04.00)

Bośnia i Hercegowina - Katar (21.00)

Szwajcaria - Kanada (21.00)

BS, Polsat Sport