Mecze MŚ 2026 dzisiaj 24.06. Kto gra? O której godzinie?
Środa 24 czerwca to kolejny dzień mistrzostw świata w piłce nożnej 2026. Sprawdź mecze MŚ 24.06. Kto gra w środę? O której godzinie? Godziny środowych meczów mundialu 2026 - kiedy grają?
Mecze MŚ 2026 dzisiaj 24.06. Kto gra? O której godzinie?
Trwa 23. edycja mistrzostw świata. Rozgrywana jest w trzech krajach: Stanach Zjednoczonych, Meksyku i Kanadzie.
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Rusza decydująca kolejka fazy grupowej. W środę czekają nas kolejne emocje. Przed nami cztery spotkania. Zobaczymy m.in. reprezentacje Portugalii czy Anglii.
MŚ 2026: Mecze 24.06. Kto gra? Godziny meczów:
Panama - Chorwacja (01.00)
Kolumbia - DR Kongo (04.00)
Bośnia i Hercegowina - Katar (21.00)
Szwajcaria - Kanada (21.00)Przejdź na Polsatsport.pl
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