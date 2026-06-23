Messi najlepszym piłkarzem w historii? "Może się mierzyć tylko z Maradoną"

Wtorkowy program poprowadził Tomasz Hajto. - Jakie są Wasze odczucia po meczu Argentyny z Austrią? - zapytał Hajto swoich gości.

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Marek Jóźwiak był pod wielkim wrażeniem gry Leo Mesiego. - Messi przypomina mi zawodników NFL grających na pozycji quarterbacka. Tych, którzy dostają piłkę i rozgrywają, a cała drużyna ich chroni. Messi pisze niesamowitą historię. Możemy cieszyć się jego grą. Z Austrią to on popchnął Argentynę do zwycięstwa. On w wieku 39 lat odmienia losy spotkania. Nie ma wielkiej szybkości, ale ma naturalny talent. To jest poezja. To jest maestro - powiedział.

- Francuzi na okładce L'Equipe piszą o nim: "Pan Świata". To pokazuje, jakim szacunkiem darzą wybitnego piłkarza. Myślę, że można go przyrównywać do Maradony. Nie wiem czy już nie przeskoczył Maradony. On może się mierzyć tylko z Maradoną. Mieliśmy okazję oglądać obu. Messi to piłkarz-kosmita - Jóźwiak nie mógł wyjść z zachwytu nad Messim.

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- Fenomen - podkreślił obecny w studiu Piotr Czachowski.

- Messi wychodzi poza pewne ramy. Jest on i dopiero gdzieś z tyłu są inni - ocenił Jóźwiak, a Hajto dodał. - Jest Messi, przerwa, Ronaldo, dziura i dopiero kolejni zawodnicy.

Dyskusja w załączonym materiale wideo.

psl, Polsat Sport