Milan Pawelec w mistrzostwach świata Moto2 w Assen. Transmisja TV i stream online

Zawodnik z Nowego Tomyśla w Assen wystartuje w barwach włoskiego zespołu Italjet Gresini Racing, który reprezentował już w miniony weekend podczas Grand Prix Czech.

Zaproszenie do startu Pawelec otrzymał w miniony piątek, po tym jak kontuzji ręki podczas pierwszej sesji w Brnie doznał Hiszpan Alonso Lopez.

Choć nie mógł wziąć udziału w piątkowych treningach i wsiadł na motocykl po raz pierwszy dopiero w sobotę, jedyny Polak w stawce zapewnił sobie 23. miejsce na starcie i 25. na mecie Grand Prix Czech.

Wspierany przez ORLEN Team 19-latek zrobił na włoskim zespole na tyle duże wrażenie, że ekipa zaproponowała mu kontynuowanie startów także w holenderskim Assen, w którym Pawelec ścigał się już dwa lata temu w serii Red Bull MotoGP Rookies Cup.

Niedzielny wyścig rozpocznie się o godzinie 12:15 i będzie poprzedzony trzema treningami oraz sesją kwalifikacyjną, które odbędą się w piątek i sobotę.

Milan Pawelec w kategorii Moto2 debiutował rok temu, w swoim pierwszym sezonie sięgając widowiskowo po mistrzostwo Europy jako pierwszy Polak w historii.

W tym roku broni tytułu, ponownie reprezentując barwy hiszpańskiego zespołu AGR, razem z którym w poprzednim sezonie zadebiutował także w MŚ Moto2 dzięki dzikiej karcie podczas Grand Prix Czech.

Po czterech pierwszych wyścigach mistrzostw Europy Moto2 2026 Pawelec zajmuje w tabeli drugie miejsce, z dwoma zwycięstwami i trzema finiszami na podium na koncie.

Włoski zespół Italjet Gresini Racing to ekipa, która w 2010 roku razem z Hiszpanem Tonim Eliasem sięgnęła po pierwsze mistrzostwo świata klasy Moto2, a liczne sukcesy odnosiła także w MotoGP. Dwa lata temu w jej barwach w „królewskiej kategorii” tytuł drugiego wicemistrza świata wywalczył Marc Marquez.

Obecnie w MotoGP ekipę założoną przez nieodżałowanego Fausto Gresiniego reprezentują Alex Marquez i Fermin Aldeguer, z kolei partnerem Pawelca w klasie Moto2 jest Hiszpan Sergio Garcia.

„Po pierwsze życzę Alonso Lopezowi jak najszybszego powrotu do zdrowia i bardzo dziękuję całemu zespołowi Italjet Gresini Racing za ogromną szansę, jaką otrzymałem – mówi Milan Pawelec. – To ekipa z ogromnym doświadczeniem i niesamowicie bogatą historią startów oraz sukcesów w wyścigach Grand Prix, dlatego każdy wspólny dzień to dla mnie bezcenna lekcja. W Brnie wskoczyłem na motocykl w połowie weekendu wyścigowego, co było ogromnym wyzwaniem, ale byłem w stanie ukończyć bardzo trudny wyścig i wiele się nauczyłem. Będę chciał wykorzystać to doświadczenie w Assen i mając do dyspozycji pełen weekend wyścigowy chcę walczyć o znacznie więcej. W Brnie widziałem na trybunach bardzo dużo polskich flag i wiem, że wielu moich kibiców jedzie także do Holandii. Bardzo dziękuję za ten niesamowity doping”.

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