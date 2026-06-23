Mistrzyni Europy z niedosytem po meczach reprezentacji. "To są proste rzeczy"

Dariusz Ostafiński, Polsat Sport: Powiedzielibyśmy, że drugi turniej Ligi Narodów był udany, jakby nie ten ostatni mecz z Kanadą.

Dorota Świeniewicz-Brandt, mistrzyni Europy, ekspert Polsatu Sport: Na pewno ta porażka powoduje, że pozostaje w nas taki niedosyt. Ja go czuję. Dzień wcześniej Kanada przegrała z Tajlandią, więc myślałam, że to dobry prognostyk przed naszym meczem, że z tym rywalem sobie poradzimy. Pierwszy set był dobry, czwarty też, ale tie-break nam nie wyszedł.

Dlaczego?

Z tego tie-breaka zapamiętałam taką łatwą, przechodzącą piłkę na 3 metr, która wpadła w boisko po nieporozumieniu środkowej z libero. Jeżeli my mamy wygrywać mecze, to takie sytuacje nie mogą się zdarzać.

A fakt, że ta drużyna jest przebudowywana, nie jest żadnym usprawiedliwieniem?

Wiem, że jesteśmy na placu budowy, ale tak nie możemy tracić punktów. To są proste rzeczy, błędy komunikacyjne, ale takie łatwe straty nie mogą mieć miejsca.

Ta strata boli pewnie mocno z jednego powodu. Na razie nasza sytuacja w tabeli wygląda nieźle, nawet dobrze, ale zważywszy na to, z kim gramy w tym ostatnim turnieju, to możemy mieć kłopoty z awansem do finału Ligi Narodów.

Może nas ten mecz wiele kosztować. Kalendarz dobrze nam się ułożył, bo skala trudności była tak ułożona, że zaczęliśmy spokojnie, potem weszliśmy szczebel wyżej, a te największe ciężary zostały nam na koniec. Z tymi najmocniejszymi jeszcze nie graliśmy, a już mamy dwie porażki na koncie.

Jak się popatrzy na tabelę Ligi Narodów, to na koniec zagramy z czterema z sześciu drużyn w TOP6. Najgorzej stoją akcje Turcji.

Jakby ta Turcja była w składzie, w jakim zagrała pierwszy turniej, to byłabym bardziej spokojna. W lipcu nie możemy jednak liczyć na żadną taryfę ulgową z jej strony. Personalia będą możliwie najlepsze z możliwych. To samo będzie z Brazylią, Stanami i Japonią.

Zestaw taki, że możemy wrócić z Osaki z pustymi rękami.

W obecnej sytuacji nie możemy sobie pozwolić na pełną porażkę. Liga Narodów dotąd była czymś, co pomagała nam utrzymywać wysoką pozycję w rankingu.

W tym roku z konieczności stała się jednak poligonem.

Zawsze nim była. Zawsze ważniejsze było to, co po Lidze Narodów. W tym roku docelową imprezą są mistrzostwa Europy. Budujemy formę, żeby tam grać najlepiej, jak się da. Jednak Liga Narodów jest nam potrzebna, bo raz, że ranking może dać nam awans na igrzyska, a dwa, że zwyciężając w tych rozgrywkach, budujemy pewność siebie jako zespół. Każde odniesione zwycięstwo przekonuje zespół o słuszności podjętej drogi i o tym, że to ma sens. Tym większa szkoda tych porażek. Zwłaszcza że od początku gramy tym, co najlepsze. W zasadzie kontuzjowana jest tylko Czyrniańska, bo Stysiak już wróciła i w tym drugim turnieju zagrała.

Za trzy tygodnie będziemy mądrzejsi.

Natomiast dobrze, że teraz czeka dziewczyny trochę odpoczynku. Spędziły w Azji dużo czasu. To na pewno nie było łatwe. Ze względu na pogodę, czy na jedzenie. Poza tym, jak się siedzi w tym samym towarzystwie przez dłuższy czas, nawet jak jest dobra atmosfera, to jest to męczące. Dlatego jak zawodniczki trochę od siebie odpoczną, to dobrze im to zrobi. Będą miały też, żeby się zregenerować. A potem muszą wrócić do pracy. Liczą na to, że nie będzie źle, bo ta reprezentacja, w trudnych momentach, potrafiła się zmobilizować.

Wydaje się, że dwie wygrane w Osace powinny wystarczyć.

Im więcej, tym lepiej. Nie da się zresztą tak kalkulować i mówić, że wygrywamy dwa i wystarczy. Sportowiec nigdy tak nie myśli. Liczmy jednak na to, że będzie pozytywnie.

W sumie tych pozytywów już trochę jest.

To prawda. Fajnie wkomponowała się debiutantka Maja Koput. Dobrze grała Julia Szczurowska. O Magdzie Stysiak już wspomniałam. Teraz tylko potrzebuje czasu, żeby się rozkręcić, żeby wróciła ta jej najlepsza dyspozycja. Żałuję, że więcej szans nie dostała druga libero Łysiak. Na parkiet wchodziła zadaniowo, grała wyłącznie epizody. Cóż, czekamy na ostatni turniej, mając nadzieję, że po nim będziemy się cieszyli z awansu do finału Ligi Narodów.