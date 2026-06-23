Po efektownym początku mistrzostw w wykonaniu Anglii i ograniu Chorwacji 4:2, w drugiej kolejce na "Synów Albionu" czekało teoretycznie łatwiejsze zadanie. Ghana na otwarcie turnieju ograła Panamę 1:0, ale triumf dał jej dopiero w doliczonym czasie gry Caleb Yirenkyi.

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Drużyna z Afryki podeszła jednak do rywalizacji z Anglikami zupełnie inaczej niż Chorwaci i okopała się w okolicach własnego pola karnego. Ekipa z Wysp Brytyjskich zmuszona była do żmudnego rozgrywania piłki w ataku pozycyjnym, a to nie przynosiło oczekiwanego skutku. Swoje szanse miał co prawda Declan Rice, ale łączne xG jego trzech strzałów wyniosło "zawrotne" 0,13.

W doliczonym czasie "pół szansy" miał jeszcze Harry Kane, ale został zablokowany w polu karnym. Pierwsza połowa zakończyła się bez żadnego celnego strzału z obu stron. Z ogromnej przewagi Anglików w posiadaniu piłki nic nie wynikało.

Pierwsze celne uderzenia zostały oddane dopiero w 57. minucie, ale Ghańczycy obronili się przed natarciem Anglii. Brytyjczycy atakowali coraz odważniej, aczkolwiek pod bramką rywala brakowało im skuteczności. W 79. minucie piekielnie groźną akcję przeprowadzili wreszcie piłkarze z Czarnego Lądu, ale w końcowej fazie Semenyo był na spalonym.

Anglicy powinni prowadzić 1:0 w 86. minucie. Najpierw bardzo dobrą interwencją po strzale Saki popisał się Asare. Po chwili O'Reilly po kapitalnym wyjściu w powietrze uderzył piłkę głową i ostemplował poprzeczkę. Dobitka Harry'ego Kane'a okazała się bardzo niecelna i Ghańczycy cudem obronili się przed utratą gola. To były najlepsze okazje Wyspiarzy w tym meczu, który ostatecznie zakończył się bezbramkowym remisem.

Anglia - Ghana 0:0

Anglia: Pickford - James, Konsa, Guehi, Spence (66' O' Reilly)- Anderson (74' Rogers), Rice - Madueke (83' Rashford), Bellingham (74' Eze), Gordon (66' Saka) - Kane.

Ghana: Asare - Senaya (86' Peprah), Adjetey, Opoku, Mensah - Partey, Yirenkyi, Sibo, Williams (66' Fatawu), Ayew (66' Adu (90' Baba)), Semenyo.

Sędzia: Said Martinez.

Żółte kartki: Rice, Williams.

psl, Polsat Sport