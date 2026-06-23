MVP polskiej ligi wybrał nowy klub! Zagra w Hiszpanii

Reprezentant Polski był jednym z liderów Legii i poprowadził ją do zwycięstwa 4-3 w finale ekstraklasy nad Orlenem Zastalem Zielona Góra.

Pluta miał średnio 13,4 pkt i 6,2 asyst w minionym sezonie. W siódmym, decydującym meczu finału uzyskał 15 punktów, miał pięć asyst i trzy zbiórki. Największą zdobycz odnotował w drugim spotkaniu finałowym - 27 pkt oraz dziewięć asyst.

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W poprzednim sezonie także zdobył z Legią złoto, będąc jej kluczowym graczem.

Będzie trzecim Polakiem w ACB po Aleksandrze Balcerowskim (Unicaja Malaga) oraz Łukaszu Kolendzie, który kilka dni temu podpisał umowę z BC Manresa.

Jak mówił w maju w wywiadzie dla PAP, to co udaje mu się osiągać w ostatnim czasie zawdzięcza rodzicom - Justynie i Andrzejowi Plucie, wybitnemu zawodnikowi Biało-Czerwonych, którzy z nastoletnimi synami (Andrzejem i młodszym bratem Michałem) wyjechali kilkanaście lat temu do Hiszpanii. Podkreślił też rolę estońskiego trenera Legii Heiko Rannuli w zbudowaniu swojej pozycji na polskich parkietach

- Mogę powiedzieć, że nie byłoby tego wszystkiego teraz - mistrzostwa, gry w reprezentacji, nagród - bez decyzji o wyjeździe do Hiszpanii. A to wcale dla mnie, dla rodziny, nie było łatwe. Przed wyjazdem obawiałem się. Miałem 15 lat, nie znałem języka, nie było gwarancji kontraktu z młodzieżowym zespołem Estudiantes Madryt. Było wiele ciężkich momentów, ale zawdzięczam wszystko tamtemu wyjazdowi oraz trenerowi Rannuli - dodał.

Girona zajęła 12. lokatę w lidze ACB w minionym sezonie z bilansem 14-20.

PAP