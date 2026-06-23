Nie żyje 21-letni piłkarz. Grał w znanych francuskich klubach

Do wypadku doszło w poniedziałek, 22 czerwca, w okolicach godziny 17:30 niedaleko miejscowości Villeurbanne. Grupa znajomych, w której przebywał 21-latek, zdecydowała się na wejście do rzeki w rejonie parku Feyssine. Obszar ten jest objęty ścisłym zakazem pływania ze względu na niebezpieczne warunki.

Jak wynika z policyjnych raportów, silny nurt błyskawicznie porwał cztery osoby, które szukały ochłody w trakcie panującej we Francji fali upałów.

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Służbom ratunkowym udało się pomóc trzem osobom. Najbardziej skomplikowane okazały się poszukiwania młodego piłkarza, do których zaangażowano specjalistyczną grupę nurków. Mimo że po wyłowieniu z wody podjęto próbę ratowania życia, długotrwałe niedotlenienie wyrządziło nieodwracalne szkody. Placówka medyczna przekazała komunikat o śmierci mózgu pacjenta.

Sprawą błyskawicznie zajęła się prokuratura w Lyonie, która wszczęła śledztwo mające dokładnie wyjaśnić przebieg tego incydentu.

Kies w trakcie swojej kariery szkolił się w akademiach znanych francuskich klubów, w tym AS Saint-Etienne oraz Olympique Lyon. W ostatnim czasie reprezentował barwy rezerw EA Guingamp na piątym poziomie rozgrywkowym.

ŁO, Polsat Sport