Po zakończeniu rozgrywek PlusLigi przyszedł czas na sezon reprezentacyjny. Gdy kibice emocjonują się rywalizacją drużyn narodowych, kluby odkrywają karty i prezentują nowych zawodników na kolejny sezon.

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Okno transferowe w siatkówce nabiera tempa, a kluby PlusLigi oficjalnie potwierdzają kolejne wzmocnienia. Kibice mogą spodziewać się wilelu nowych siatkarzy w lidze. Barwy klubowe zmieniło kilku czołowych polskich graczy, ale również zagraniczni zawodnicy. W najbliższych tygodniach możemy się spodziewać kolejnych oficjalnych komunikatów oraz transferowych niespodzianek.

Które wzmocnienia już oficjalnie ogłoszono? Potwierdzone transfery siatkarzy do klubów PlusLigi przed sezonem 2026/2027 w galerii zdjęć:

Nowi siatkarze w klubach PlusLigi. Potwierdzone transfery przed sezonem 2026/2027 Zobacz galerię

RM, Polsat Sport