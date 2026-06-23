Nowi siatkarze w klubach PlusLigi. Potwierdzone transfery przed sezonem 2026/2027

Siatkówka

Kluby PlusLigi ogłaszają kolejne transfery przed sezonem 2026/2027. W drużynach pojawili się nowi siatkarze. Kto zmienił barwy klubowe? Jakie były najciekawsze wzmocnienia zespołów? Nowi siatkarze w składach klubów PlusLigi - potwierdzone transfery w galerii zdjęć.

Po zakończeniu rozgrywek PlusLigi przyszedł czas na sezon reprezentacyjny. Gdy kibice emocjonują się rywalizacją drużyn narodowych, kluby odkrywają karty i prezentują nowych zawodników na kolejny sezon.

 

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Okno transferowe w siatkówce nabiera tempa, a kluby PlusLigi oficjalnie potwierdzają kolejne wzmocnienia. Kibice mogą spodziewać się wilelu nowych siatkarzy w lidze. Barwy klubowe zmieniło kilku czołowych polskich graczy, ale również zagraniczni zawodnicy. W najbliższych tygodniach możemy się spodziewać kolejnych oficjalnych komunikatów oraz transferowych niespodzianek.

 

Które wzmocnienia już oficjalnie ogłoszono? Potwierdzone transfery siatkarzy do klubów PlusLigi przed sezonem 2026/2027 w galerii zdjęć:

 

RM, Polsat Sport
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