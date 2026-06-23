Ogromna tragedia. Nie żyje 31-letni polski siatkarz

Mężczyzna w przeszłości bronił barw GTPS-u Gorzów Wielkopolski, TKS-u Tychy oraz Olimpii Sulęcin. Grał na pozycji środkowego.

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Informacja o śmierci byłego sportowca została przekazana przez jego byłe kluby.

"Z głębokim smutkiem i żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Piotra Trojana. Piotr na zawsze pozostanie częścią historii naszego klubu. Jako zawodnik Olimpii Sulęcin swoją postawą, zaangażowaniem i sportowym charakterem przyczynił się do wielu sukcesów drużyny, w tym do wywalczenia historycznego awansu do I ligi w sezonie 2016/2017. Był nie tylko znakomitym siatkarzem, ale także kolegą i człowiekiem, którego będziemy wspominać z ogromnym szacunkiem i wdzięcznością. W tych trudnych chwilach składamy najszczersze wyrazy współczucia rodzinie, bliskim oraz wszystkim, którzy mieli zaszczyt znać Piotra" - napisano na Facebooku drużyny z Sulęcina.

Trojan przygodę z siatkówką zakończył po sezonie 2016/2017.

KP, Polsat Sport