Oto miejsce Błachowicza w nowym rankingu UFC. Były mistrz reaguje

Organizacja UFC zaprezentowała długo wyczekiwane rankingi przygotowane przez Meta. Spore poruszenie wywołało miejsce Polaków. Mateusz Gamrot plasuje się na szóstym miejscu w kategorii lekkiej, Marcin Tybura nie znalazł się nawet w rankingu, natomiast Jan Błachowicz zajmuje 15. pozycję.

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W przypadku byłego mistrza UFC to spory spadek względem zestawienia przygotowywanego przez dziennikarzy - jest w nim na czwartym miejscu. 43-latek szybko zareagował na tę informację, nawiązując do nadchodzącego starcia z Bogdanem Guskovem.

"Dwa dni temu Guskov walczył z rywalem z czołówki, żeby piąć się w rankingu wagi półciężkiej. Okazuje się, że teraz sytuacja się zmieniła" - napisał żartobliwie.

Polak miał zmierzyć się z Guskovem 9 maja, ale musiał wycofać się z walki z powodu kontuzji. Uzbek dostał wówczas propozycję pojedynku z Iwo Baraniewskim, ale się nie zgodził. Niedawno ogłoszono, że Błachowicz zawalczy z 33-latkiem na gali UFC w Belgradzie.

HP, Polsat Sport