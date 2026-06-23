Oto nowy trener beniaminka Premier League. Wszystko jasne

43-latek, który jest 20. trenerem w 90-letniej historii klubu, przybył na Portman Road, podpisując kontrakt ważny do lata 2029 roku.

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W ubiegłym sezonie O'Neil poprowadził RC Strasbourg do półfinału Ligi Konferencji. Po raz pierwszy w historii klub dotarł do najlepszej czwórki jednego z europejskich pucharów. Pomógł drużynie też osiągnąć ósme miejsce w Ligue 1.

Zanim przeniósł się do Francji, trenował Bournemouth i Wolverhampton Wanderers w Premier League, zajmując odpowiednio 15. i 14. miejsce w swoich pierwszych sezonach w tych klubach.

"Bacznie śledziłem postępy klubu na przestrzeni ostatnich kilku lat i jestem niezmiernie podekscytowany szansą poprowadzenia Ipswich Town w Premier League. W tym klubie panuje silna wizja i ambicje. Jestem w pełni świadomy odpowiedzialności, jaka się z tym wiąże, biorąc pod uwagę, jak wiele to znaczy dla naszych kibiców" - podała oficjalna strona klubu, cytując wypowiedź szkoleniowca.

Zanim rozpoczął karierę trenerską, O'Neil wystąpił w Premier League ponad 200 razy, reprezentując takie kluby jak Portsmouth, West Ham United i Middlesbrough. Swoją pracę szkoleniową rozpoczął sześć lat temu w akademii Liverpoolu.

HP, PAP