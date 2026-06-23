Po to wrócił do Polski Horngacher! "Świat idzie do przodu. Nie możemy stać w miejscu"

Michał Białoński, Polsat Sport: Jak wyglądają przygotowania do sezonu?



Maciej Maciusiak, trener kadry A w skokach narciarskich: Realizujemy plan, który założyliśmy sobie przed sezonem. Wszyscy pracują bardzo ciężko. Oczywiście trudno mówić o formie na skoczni, bo jej budowa to długotrwały proces. Jeśli chodzi o skakanie, mamy za sobą zgrupowania w Szczyrku, w Hinzenbach, Hinterarzten. Teraz jesteśmy w Planicy, gdzie do ćwiczeń na skoczni dołożyliśmy te w tunelu aerodynamicznym.



Wszystko przebiega w porządku, co najważniejsze, wszyscy są zdrowi i pracują z dużą motywacją. Działamy, żeby odnosić sukcesy.

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Czy widać już postępy w technice? Zapewne testujecie nowy sprzęt?

Jeżeli chodzi o sam sprzęt, zawodnicy są w fazie testowania zarówno butów, nart i wiązań. Jest tego dużo. Nie możemy jednak zapominać, że najważniejsza jest koncentracja na technice. Na tym kładziemy główny nacisk. Technika, technika i jeszcze raz technika i dopiero do niej musimy dopasować sprzęt, narty. Każdy inaczej reaguje na sprzęt, to jest sprawa bardzo zindywidualizowana. Tymczasem nie wszyscy dostarczyli nam cały sprzęt. Czekamy na ostatnie partie nart i testujemy.



Mamy świadomość, że inaczej się skacze w lecie, a inaczej zimą, ale mamy wielu doświadczonych zawodników, którzy mają bardzo dobre czucie. Wszystkim bardzo pomocny jest Stefan Horngacher. Całe czas pracujemy nad tym, abyśmy zrobili postęp.

Z czego wynikają kłopoty z niedostarczonym sprzętem?

Wszyscy wiemy, że firma BWT się wycofała z dostarczania nart do skoków. Będzie nowy producent, choć wszystko jest i tak w ramach koncernu Fischera. Kolejną firmą jest Slatnar i oczywiście Van Deer. Zostały nam zatem te trzy marki. Zawodnicy mają teraz czas, aby je testować i to robimy.

Wszyscy zawodnicy są zdrowi, to cieszy. Dziś Dzień Ojca, a Dawid Kubacki zostanie nim po raz trzeci. Czy może się skupić na treningach, czy bierzecie także pod uwagę fakt, że będzie musiał dawać wsparcie żonie?

Na tę chwilę Dawid ma głowę wolną od problemów i całkowicie koncentruje się na treningach, na skakaniu. Oczywiście, jeśli zajdzie potrzeba, bo też nie możemy zapominać o rodzinach, szczególnie w sezonie letnim, na pewno każdemu będzie dany na to czas. Nie tylko Dawidowi. Nie zapominajmy, że w całym procesie budowy silnego skoczka rodzina jest bardzo ważna. Na tę chwilę nikt nie ma specjalnej potrzeby zajęcia się najbliższymi. Wszyscy jesteśmy razem i trenujemy razem.

Stefan Horngacher w PZN-ie do 2030 r. Maciej Maciusiak komentuje

Polski Związek Narciarski kilka dni temu podpisał umowę z trenerem-koordynatorem Stefanem Horngacherem. Obowiązuje ona do 30 kwietnia 2030 r. Spadł wam kamień z serca? Horngacher od maja pracował na podstawie ustnego porozumienia, które teraz zostało sformalizowane.

Oczywiście, że tak. My trenerzy, cały sztab, chcieliśmy, żeby Stefan do nas dołączył, pomógł nam we wszystkim. Z prostego powodu: cały czas widzimy, jak świat idzie do przodu, więc my nie możemy stać w miejscu. Stefan to świetny fachowiec, bardzo dobry człowiek, który jest po naszej stronie. I z tego się bardzo cieszymy.

Zawodnicy, którzy doświadczyli współpracy z Horngacherem chwalą go za nietuzinkowe wyczucie. Potrafi każdemu przekazać konkretną uwagę, która poprawia jego skoki. Czy to nadal jest aktualne?

Oczywiście, że tak. Jest Stefan, w kadrze A dzięki niemu mamy jeszcze więcej trenerów. Ma zgrupowania jeździ z nami również kadra B, której pomagamy w treningu codziennym. Spotykamy się wieczorami w gronie trenerów i wspólnie analizujemy sytuację. Dzięki temu najlepsze, krótkie i konkretne wskazówki trafiają do zawodników. Krótkie komunikaty są najlepszą drogą do celu i tak się to u nas odbywa.

Skoczkowie przydzieleni do konkretnych trenerów. Maciusiak ocenia ten zabieg

Poprzedni prezes PZN-u Adam Małysz ogłosił, że wąska grupa skoczków jest przypisana do każdego z trenerów w sztabie. Pan jest zadowolony z tego rozwiązania?

Tak, jestem zadowolony. Ale nie chcę, żeby to zabrzmiało tak, jakbyśmy dzielili grupę. Chodzi o to, żeby na konkretnym treningu na skoczni jeden trener nie miał na uwadze sześciu czy siedmiu zawodników, tylko mógł się skoncentrować na dwóch, trzech, czasem na jednym. Tak też staramy się robić. Rotujemy zawodnikami w trakcie każdego zgrupowania, by każdy trener co jakiś czas miał innych na oku. Do analiz całej kadry przystępujemy wspólnie, aczkolwiek konkretny trener jest przypisany do danego zawodnika w dany dzień. Ja widzę w tym same plusy: można się bardziej skoncentrować, jest większa indywidualizacja.

Za kogo pan odpowiada w Planicy, a za kogo Stefan Horngacher, a kto przypadł Michalowi Doleżalowi?

Nie zapominajmy o pozostałych trenerach, są jeszcze: Krzysiek Miętus i Krzysiek Biegun. Wymieniamy się zawodnikami podczas każdego obozu.