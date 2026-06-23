Podjęto decyzję ws. Superpucharu Polski! Jasna deklaracja PZPN-u

Decyzję podjęto podczas wtorkowego posiedzenia Zarządu Polskiej Związku Piłki Nożnej. Ustalono, że spotkanie pomiędzy Lechem, który zdobył mistrzostwo, a Górnikiem Zabrze, który sięgnął po krajowych puchar, odbędzie się 16 lipca.

"Wybór terminu poprzedziła analiza terminarza rozgrywek ligowych oraz harmonogramu europejskich pucharów z udziałem polskich klubów. W spotkaniu o Superpuchar Polski zmierzą się mistrz kraju – Lech Poznań oraz zdobywca STS Pucharu Polski – Górnik Zabrze. Spotkanie rozpocznie się o godz. 20:45." - czytamy w komunikacie PZPN.

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Przypomnijmy, że pierwotnie to spotkanie miało odbyć się na neutralnym terenie we Wrocławiu, ku niezadowoleniu fanów z Poznania. Dotychczas bowiem tradycją było, że mecz o Superpuchar był rozgrywany na obiekcie mistrza Polski. PZPN chciał zmienić tę zasadę, ale ostatecznie wrócił do tego, co było.

Polsat Sport