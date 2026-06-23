Podjęto decyzję ws. Superpucharu Polski! Jasna deklaracja PZPN-u

Krystian NatońskiPiłka nożna

Polski Związek Piłki Nożnej poinformował za pośrednictwem mediów społecznościowych, że tegoroczny mecz o Superpuchar Polski odbędzie się w Poznaniu, czyli na stadionie mistrza kraju Lecha.

Piłkarz Lecha Poznań z numerem 9 na koszulce biegnie po murawie stadionu, z trybunami pełnymi kibiców w tle.
fot. Cyfrasport
Lech Poznań będzie gospodarzem Superpucharu Polski

Decyzję podjęto podczas wtorkowego posiedzenia Zarządu Polskiej Związku Piłki Nożnej. Ustalono, że spotkanie pomiędzy Lechem, który zdobył mistrzostwo, a Górnikiem Zabrze, który sięgnął po krajowych puchar, odbędzie się 16 lipca.

 

"Wybór terminu poprzedziła analiza terminarza rozgrywek ligowych oraz harmonogramu europejskich pucharów z udziałem polskich klubów. W spotkaniu o Superpuchar Polski zmierzą się mistrz kraju – Lech Poznań oraz zdobywca STS Pucharu Polski – Górnik Zabrze. Spotkanie rozpocznie się o godz. 20:45." - czytamy w komunikacie PZPN.

 

ZOBACZ TAKŻE: Wymagające losowanie Lecha Poznań w el. Ligi Mistrzów! Potęga na drodze Górnika Zabrze

 

Przypomnijmy, że pierwotnie to spotkanie miało odbyć się na neutralnym terenie we Wrocławiu, ku niezadowoleniu fanów z Poznania. Dotychczas bowiem tradycją było, że mecz o Superpuchar był rozgrywany na obiekcie mistrza Polski. PZPN chciał zmienić tę zasadę, ale ostatecznie wrócił do tego, co było.

Polsat Sport
Przejdź na Polsatsport.pl
GÓRNIK ZABRZEINNELECH POZNAŃPIŁKA NOŻNAPZPNSUPERPUCHAR POLSKI
ZOBACZ TAKŻE WIDEO: Toluca - Los Angeles Galaxy. Skrót meczu

PolsatSport.pl w wersji na telefony z systemem Android i iOS!

Najnowsze informacje i wiadomości na bieżąco, gdziekolwiek jesteś.

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store

Przeczytaj koniecznie

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 