Pogoń ma nowego trenera! Dopiero co prowadził giganta

Jeszcze w niedzielę Garcia był trenerem Ajaksu Amsterdam, z kontraktem obowiązującym do połowy przyszłego roku. Jednak zajęcie dopiero piątej pozycji w minionych rozgrywkach ligowych to było za mało. Drużyna pod wodzą trenera wygrała pięć meczów, trzy zremisowała i dwa przegrała.

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Garcia trafił do Amsterdamu w lutym tego roku. Najpierw zajął się zespołem U-23, ale już miesiąc później został trenerem pierwszej drużyny.

- Oscar dołączył do drużyny U-23 w trudnym momencie. Wkrótce potrzebowaliśmy go w pierwszym zespole, a to nie była łatwa sprawa. Jesteśmy wdzięczni za jego wysiłki i życzymy mu sukcesów na kolejnym etapie kariery - powiedział klubowym mediom Jordi Cruyff, dyrektor techniczny Ajaksu, po rozwiązaniu, za porozumieniem stron, umowy z Hiszpanem.

53-latek był kojarzony z Pogonią już przed rokiem. Wówczas strony nie doszły do porozumienia i szczeciński klub, w miejsce Roberta Kolendowicza, zatrudnił Thomasa Thomasberga. Ten nie spełnił jednak oczekiwań. Miał walczyć o start w europejskich pucharach, skończyło się na tym, że dopiero na kolejkę przed końcem rozgrywek udało mu się wywalczyć utrzymanie w PKO BP Ekstraklasie.

Garcia w przeszłości był wskazywany jako następca Goncalo Feio w Legii Warszawa. Widocznie jego zainteresowanie polską ligą nie słabnie.

Jako piłkarz Garcia był wychowankiem Barcelony, w której zadebiutował w dorosłej piłce. Potem był zawodnikiem m.in. Valencii czy Espanyolu.

Znacznie bogatsze portfolio zdobył w karierze trenerskiej. Zaczynał w młodzieżówce ukochanej Barcy, ale potem były m.in. izraelski Maccabi Tel Aviv, z którym zdobył tytuł mistrza kraju w 2013 roku, Brighton, Watford, RB Salzburg (dwukrotnie prowadząc go do zdobycia mistrzostwa i krajowego pucharu), St-Etienne, Stade Reims i na koniec wielki Ajax.

Wraz z Garcią do sztabu Pogoni trafił jego wieloletni współpracownik, Enrique Sanz Ramirez, który został trenerem przygotowania motorycznego.

- Szukaliśmy trenera z doświadczeniem na najwyższym poziomie, silnym charakterem, pasją do rozwoju zawodników oraz zaangażowaniem w atrakcyjną, ofensywną grę. Oscar posiada wszystkie te cechy, a nawet więcej. Jego zdolności przywódcze, doświadczenie i wiedza piłkarska będą nieocenione w dalszym budowaniu klubu zdolnego do walki o trofea i godnego reprezentowania Szczecina zarówno w kraju, jak i Europie - skomentował zatrudnienie Hiszpana prezes Pogoni Alex Haditaghi.

Garcia już we wtorkowe popołudnie poprowadzi pierwszy trening z piłkarzami Pogoni.

HP, PAP