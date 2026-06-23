Polacy na Wimbledonie. Sprawdź, kto wystąpi w Londynie
Wimbledon to największy i najbardziej prestiżowy turniej tenisowy na świecie. Podczas tegorocznej edycji wśród pań tytułu bronić będzie Igą Świątek. Kto jeszcze z Biało-Czerwonych wystąpi w Londynie?
Kolejna edycja Wimbledonu nadchodzi wielkimi krokami. Rywalizacja w ramach największego i najbardziej prestiżowego turnieju tenisowego na świecie ruszy już 29 czerwca.
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Tytułu w singlowych zmagań bronić będzie Iga Świątek. Sześciokrotna mistrzyni wielkoszlemowa przed rokiem pokonała w finale Amerykankę Amandę Anisimovą bez straty gema.
W Londynie nie zabraknie oczywiście innych reprezentantów Polski. Wystąpią między innymi Maja Chwalińska, Kamil Majchrzak czy Hubert Hurkacz.
Sprawdź, którzy Polacy zagrają w tegorocznej edycji Wimbledonu:
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