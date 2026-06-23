Polacy na Wimbledonie. Sprawdź, kto wystąpi w Londynie

Kolejna edycja Wimbledonu nadchodzi wielkimi krokami. Rywalizacja w ramach największego i najbardziej prestiżowego turnieju tenisowego na świecie ruszy już 29 czerwca.

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Tytułu w singlowych zmagań bronić będzie Iga Świątek. Sześciokrotna mistrzyni wielkoszlemowa przed rokiem pokonała w finale Amerykankę Amandę Anisimovą bez straty gema.

W Londynie nie zabraknie oczywiście innych reprezentantów Polski. Wystąpią między innymi Maja Chwalińska, Kamil Majchrzak czy Hubert Hurkacz.

Sprawdź, którzy Polacy zagrają w tegorocznej edycji Wimbledonu:

Polacy na Wimbledonie 2026 Zobacz galerię

Transmisje wybranych meczów kwalifikacji oraz głównej drabinki Wimbledonu 2026 można śledzić na sportowych antenach Polsatu oraz online w Polsat Box Go.

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