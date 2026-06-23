Polka była o krok od gry na Wimbledonie! Teraz zabrała głos
Martyna Kubka była blisko dostania się do drabinki eliminacyjnej Wimbledonu. Polka sukcesywnie przesuwała się w zestawieniu, aż została pierwszą oczekującą. Niestety, ostatecznie nie wystąpiła na londyńskiej trawie. Teraz zabrała głos
Martyna Kubka w ostatnim czasie zanotowała spory progres w singlu. Polka obecnie bowiem plasuje się na 214. lokacie w rankingu WTA.
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Taka sytuacja pozwalała liczyć Kubce na występ w kwalifikacjach do Wimbledonu. Znajdowała się na liście oczekujących.
Nasza rodaczka w minionych dniach sukcesywnie przesuwała się w zestawieniu. Podczas, gdy niektóre kobiece spotkania rozpoczęły się, była już pierwszą oczekującą na wejście do drabinki.
Ostatecznie jednak z eliminacji nie wycofała się już żadna z tenisistek. Kubka była zatem o jedno miejsce od życiowej szansy. Nigdy wcześniej nie startowała w kwalifikacjach do turnieju wielkoszlemowego.
Teraz Polka zabrała głos za pośrednictwem swoich mediów społecznościowych. Jest zmotywowana, by wrócić na Wimbledon w niedalekiej przyszłości.
- Do zobaczenia w przyszłym roku - napisała.
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