Polscy siatkarze zagrają przed własną publicznością. "To nowy rozdział"

Reprezentacja Polski przystępuje do kolejnego turnieju Ligi Narodów. Tym razem Biało-Czerwoni wystąpią przed własną publicznością w Gliwicach.

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Wcześniej natomiast podopieczni Nikoli Grbicia rywalizowali w chińskim Linyi. Tam odnieśli dwa zwycięstwa i ponieśli dwie porażki.

- Jesteśmy podbudowani po poprzednim turnieju. Ostatnie spotkanie pokazało nam, że możemy wyciągnąć mecz będąc w bardzo trudnej sytuacji, bo tak było z Ukrainą - powiedział w rozmowie z Polsatem Sport kapitan reprezentacji Aleksander Śliwka.

Pierwsza potyczka w Gliwicach czeka Polaków już w środę 24 czerwca. Przeciwnikami będą Belgowie.

- Ten turniej to nowy rozdział. Skupiamy się na starciu z Belgią. To jest dla nas najważniejsze - stwierdził Śliwka.

Na czym Biało-Czerwoni koncentrowali się w przerwie między zmaganiami Ligi Narodów?

- Trenowaliśmy blok i obronę. Turniej w Chinach nie był dla nas najlepszy w defensywie, więc staraliśmy się pracować nad tym elementem - dodał kapitan naszej kadry.

Polska - Belgia. Gdzie oglądać? Transmisja TV i stream online

Mecz Polska - Belgia w Lidze Narodów siatkarzy zostanie rozegrany w środę 24 czerwca. Transmisja od godziny 19.45 w Polsacie Sport 1 i Polsacie Sport Extra 2 oraz online w Polsat Box Go. Początek przedmeczowego studia o godzinie 19.00. Od godziny 20.00 transmisja również w Polsacie.

Cała rozmowa z Aleksandrem Śliwką w załączonym materiale wideo:

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