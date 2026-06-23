Polski klub siatkarski ogłosił nazwisko trenera! "Czas na otwarcie nowego rozdziału"

Robert MurawskiSiatkówka

Mateusz Mielnik będzie trenerem siatkarzy BBTS Bielsko-Biała w nowym sezonie rozgrywek pierwszej ligi. Jego asystentem został Sebastian Matula, który w ubiegłym sezonie grał w tym klubie na pozycji rozgrywającego.

Mężczyzna w zielonej bluzie sportowej z brodą, patrzący w bok.
fot. BBTS Bielsko-Biała/Facebook
Mateusz Mielnik - nowy trener BBTS Bielsko-Biała.

Mateusz Mielnik (rocznik 1986) przed rozpoczęciem kariery szkoleniowej grał na pozycji rozgrywającego. Jako trener pracował m.in. w klubach Ślepsk Malow Suwałki (2018-20, z którym w 2019 roku awansował do PlusLigi, a później był asystentem Andrzeja Kowala), Legia Warszawa (2020-22, awans do pierwszej ligi), Lechia Tomaszów Mazowiecki (2022-24), Camper Wyszków (2024-25).

 

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W styczniu 2026 roku, po ponad dziesięciu latach wrócił do BBTS i dołączył do sztabu szkoleniowego, w którym pełnił rolę asystenta trenera Adriana Hunka. Klub z Bielska-Białej zakończył poprzedni sezon PLS 1. Ligi na drugim miejscu, przegrywając w finale z GKS Katowice. W kolejnych rozgrywkach Mielnik obejmie funkcję pierwszego trenera.

 

"Czas na oficjalne otwarcie nowego rozdziału! Informujemy, że za sterami naszej drużyny w nadchodzącym sezonie stanie Mateusz Mielnik jako pierwszy trener a jego asystentem będzie Sebastian Matula. To właśnie ten duet poprowadzi zespół w walce o ligowe punkty i najwyższe cele" – napisał klub w mediach społecznościowych.

 

Polsat Sport
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