Porażka polskiej tenisistki przed Wimbledonem. Prowadzenie w setach nie wystarczyło

Tenis

Katarzyna Piter i Maria Kozyreva odpadły w pierwszej rundzie turnieju WTA w Eastbourne. Polsko-rosyjski duet po super tie-breaku musiał uznać wyższość Holenderki Isabelle Haverlag i Brytyjki Mai Lumsden.

Tenisistka Isabelle Haverlag w akcji, uderzająca piłkę rakietą.
fot. PAP/EPA
Katarzyna Piter

Katarzyna Piter przygotowuje się do wielkoszlemowej rywalizacji na Wimbledonie. W ramach ostatniej próby przez imprezą w Londynie Polka przystąpiła do turnieju WTA 250 w Eastbourne u boku Rosjanki Marii Kozyrevej.

 

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W pierwszej rundzie Piter i Kozyreva mierzyły się z Holenderką Isabelle Haverlag i Brytyjką Maią Lumsden. Premierowa partia poszła po myśli Polki i Rosjanki, które okazały się lepsze o jedno przełamanie i triumfowały do czeterech.

 

Piter i Kozyreva poszły za ciosem na początku drugiego seta. Prowadziły 2:0 z breakiem. Haverlag i Lumsden zdołały jednak odrobić stratę i przechylić szalę zwycięstwa na swoją stronę (6:3).

 

Losy potyczki rozstrzygnął zatem super tie-break. W nim górą był holendersko-brytyjski duet, który wygrał wynikiem 10:4 i zameldował się w ćwierćfinale zawodów w Eastbourne.

 

Teraz Piter czeka występ na Wimbledonie. Tam partnerką Polki będzie Czeszka Anna Siskova.

 

Katarzyna Piter/Maria Kozyreva - Isabelle Haverlag/Maia Lumsden 6:3, 4:6, 4:10

Polsat Sport
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