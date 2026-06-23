Porażka polskiej tenisistki przed Wimbledonem. Prowadzenie w setach nie wystarczyło

Katarzyna Piter przygotowuje się do wielkoszlemowej rywalizacji na Wimbledonie. W ramach ostatniej próby przez imprezą w Londynie Polka przystąpiła do turnieju WTA 250 w Eastbourne u boku Rosjanki Marii Kozyrevej.

ZOBACZ TAKŻE: Koniec marzeń o Wimbledonie! Porażka Polki w eliminacjach

W pierwszej rundzie Piter i Kozyreva mierzyły się z Holenderką Isabelle Haverlag i Brytyjką Maią Lumsden. Premierowa partia poszła po myśli Polki i Rosjanki, które okazały się lepsze o jedno przełamanie i triumfowały do czeterech.

Piter i Kozyreva poszły za ciosem na początku drugiego seta. Prowadziły 2:0 z breakiem. Haverlag i Lumsden zdołały jednak odrobić stratę i przechylić szalę zwycięstwa na swoją stronę (6:3).

Losy potyczki rozstrzygnął zatem super tie-break. W nim górą był holendersko-brytyjski duet, który wygrał wynikiem 10:4 i zameldował się w ćwierćfinale zawodów w Eastbourne.

Teraz Piter czeka występ na Wimbledonie. Tam partnerką Polki będzie Czeszka Anna Siskova.

Katarzyna Piter/Maria Kozyreva - Isabelle Haverlag/Maia Lumsden 6:3, 4:6, 4:10

Polsat Sport