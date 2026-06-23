Powrót do Tauron Ligi! Chemik Police ma nową rozgrywającą

Pola Janicka (rocznik 2004) ma 182 cm wzrostu i gra na pozycji rozgrywającej. W swej dotychczasowej karierze reprezentowała barwy klubów SMS PZPS Szczyrk, Energa MKS Kalisz, UNI Opole (2022-24), ITA Tools Stal Mielec (2024), Enea Energetyk Poznań i UJ-CM Solna Wieliczka.

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– Potrzebuję stabilizacji, miejsca, w którym mogę w pełni skupić się na siatkówce. Chemik jest tego gwarancją, słyszałam od wielu koleżanek, które tutaj grały. Dlatego cieszę się i jestem wdzięczna, że dołączam do drużyny i wracam na boiska Tauron – powiedziała Pola Janicka.

Dla rozgrywającej będzie to czwarty sezon w Tauron Lidze, w której występowała wcześniej w barwach UNI i Stali. Ma dotychczas na koncie 52 rozegrane mecze.

Polsat Sport, chemik-police.com