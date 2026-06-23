Powrót do Tauron Ligi! Chemik Police ma nową rozgrywającą

Robert MurawskiSiatkówka

Pola Janicka została nową siatkarką Lotto Chemika Police. 22-letnia rozgrywająca wraca na boiska Tauron Ligi, ostatnio grała w pierwszej lodze. Będzie rywalizowała o miejsce w składzie z Katarzyną Partyką.

Powrót do Tauron Ligi! Chemik Police ma nową rozgrywającą
fot. PAP/Krzysztof Świderski
Pola Janicka w przeszłości grała m.in. w UNI Opole. W przyszłym sezonie będzie rozgrywającą Chemika Police.

Pola Janicka (rocznik 2004) ma 182 cm wzrostu i gra na pozycji rozgrywającej. W swej dotychczasowej karierze reprezentowała barwy klubów SMS PZPS Szczyrk, Energa MKS Kalisz, UNI Opole (2022-24), ITA Tools Stal Mielec (2024), Enea Energetyk Poznań i UJ-CM Solna Wieliczka.

 

Zobacz także: Trzeci sezon w Rzeszowie! Znana siatkarka zostaje w klubie

 

– Potrzebuję stabilizacji, miejsca, w którym mogę w pełni skupić się na siatkówce. Chemik jest tego gwarancją, słyszałam od wielu koleżanek, które tutaj grały. Dlatego cieszę się i jestem wdzięczna, że dołączam do drużyny i wracam na boiska Tauron – powiedziała Pola Janicka.

 

 

Dla rozgrywającej będzie to czwarty sezon w Tauron Lidze, w której występowała wcześniej w barwach UNI i Stali. Ma dotychczas na koncie 52 rozegrane mecze.

Polsat Sport, chemik-police.com
Przejdź na Polsatsport.pl
CHEMIK POLICE KADRAKARUZELA TRANSFEROWA SIATKÓWKALOTTO CHEMIK POLICEPOLA JANICKASIATKÓWKATAURON LIGATRANSFERY SIATKARSKIETRANSFERY TAURON LIGA
ZOBACZ TAKŻE WIDEO: Analiza Jakuba Bednaruka po meczu Polska - Kanada
Zobacz także

PolsatSport.pl w wersji na telefony z systemem Android i iOS!

Najnowsze informacje i wiadomości na bieżąco, gdziekolwiek jesteś.

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store

Przeczytaj koniecznie

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 