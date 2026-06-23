Przełamanie Cristiano Ronaldo! Pierwsze zwycięstwo Portugalii na MŚ 2026

Ronaldo zapisał się w historii mundialu już w szóstej minucie, kiedy znakomicie zachował się w polu karnym, wyprzedził rywali i wykorzystał podanie z prawego skrzydła. Portugalczyk umieścił futbolówkę przy bliższym słupku i tym samym stał się najstarszym strzelcem gola w historii mistrzostw świata! Ponadto przerwał passę dziesięciu meczów bez bramek. Przypomnijmy, że CR7 rozgrywa swój szósty mundial w karierze.

Podopieczni Roberto Martineza poszli za ciosem w kolejnych minutach. Już w 17. minucie znakomicie z rzutu wolnego tuż przed polem karnym uderzył Nuno Mendes. Piłka przeleciała obok muru i wydaje się, że bramkarz Uzbekistanu mógł zachować się lepiej w tej sytuacji.

ZOBACZ TAKŻE: Zrobił to! Historyczny wyczyn Cristiano Ronaldo

To był koncert Portugalii w tej połowie. W 39. minucie dublet ustrzelił Ronaldo, który tym samym odpowiedział na świetną formę innych gwiazd mundialu, takich jak Leo Messi, Kylian Mbappe czy Erling Haaland. Warto podkreślić, że Uzbecy też zdobyli bramkę, ale została ona anulowana przez sędziego.

W drugiej połowie obraz gry nie uległ zmianie i ekipa z Półwyspu Iberyjskiego nadal dominowała. W efekcie w 60. minucie do własnej bramki trafił Abduhovid Nematov. Dzieła zniszczenia dopełnił w 87. minucie Rafael Leao.

Tym samym Portugalia zrehabilitowała się za wpadkę z pierwszej kolejki, kiedy tylko zremisowała z Demokartyczną Republiką Kongo. W trzeciej serii rywalem Ronaldo i spółki będzie Kolumbia.

Portugalia - Uzbekistan 5:0 (3:0)

Bramki: Cristiano Ronaldo dwie (6, 39), Nuno Mendes (17-rzut wolny), Abduvohid Nematov (60-samobójczy), Rafael Leao (87).

Portugalia: Diogo Costa - Joao Cancelo (46. Nelson Semedo), Ruben Dias, Renato Veiga, Nuno Mendes - Joao Neves (76. Bernardo Silva), Vitinha (83. Rafael Leao) - Pedro Neto (46. Francisco Conceicao), Bruno Fernandes, Joao Felix (64. Trincao) - Cristiano Ronaldo.

Uzbekistan: Abduvakhid Nematov - Abdukodir Khusanov, Abdulla Abdullaev, Rustam Ashurmatov - Bekhruz Karimov (90+2. Ruslanbek Jiyanov), Odildzhon Khamrobekov (46. Akmal Mozgovoy), Otabek Shukurov (90+2. Sherzod Esanov), Sherzod Nasrullaev (45. Khozhiakbar Alizhonov) - Azizjon Ganiev, Abbosbek Fayzullaev (73. Igor Sergeev) - Eldor Shomurodov.

Żółte kartki: Portugalia - Renato Veiga; Uzbekistan - Odiljon Xamrobekov.

Sędzia: Jalal Jayed (Maroko) Widzów: 68 777.

Polsat Sport