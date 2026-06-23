PZPN potwierdza. Selekcjoner reprezentacji Polski stracił pracę

Piłka nożna

Łukasz Sosin przestał pełnić funkcję trenera reprezentacji młodzieżowych - poinformował PZPN we wtorek. Ogłoszono również trenera, który zastąpi go w strukturach.

Łukasz Sosin na konferencji prasowej, siedzi za stołem z mikrofonem i butelkami wody.
fot. PAP
Łukasz Sosin przestał pełnić funkcję trenera reprezentacji młodzieżowych

Sosin od czerwca 2024 roku był selekcjonerem kadry rocznika 2007, którą prowadził przez dwa sezony - najpierw w kategorii U-18, a następnie w U-19.

 

ZOBACZ TAKŻE: Podjęto decyzję ws. Superpucharu Polski! Jasna deklaracja PZPN-u

 

- Dziękujemy Łukaszowi Sosinowi za współpracę i zaangażowanie podczas pracy w strukturach młodzieżowych reprezentacji Polski. Życzymy mu powodzenia w dalszej karierze zawodowej - powiedział dyrektor sportowy PZPN Marcin Dorna.

 

49-latek również podziękował za współpracę. - To było niezwykłe przeżycie i bezcenne doświadczenie. Miałem zaszczyt najpierw występować z orłem na piersi jako zawodnik, a później reprezentować Polskę jako pierwszy trener młodzieżowej kadry narodowej. To ogromne wyróżnienie, które na zawsze pozostanie ważną częścią mojej sportowej drogi - przekazał.

 

Niedługo potem PZPN ogłosił, że nowym selekcjonerem reprezentacji Polski rocznika 2009 został Łukasz Surma, który zastąpił w strukturach Sosina. Od sezonu 2026/27 prowadzona przez niego drużyna będzie występować w kategorii wiekowej U-18. 

HP, Polsat Sport
Przejdź na Polsatsport.pl
ŁUKASZ SOSINMŁODZIEŻÓWKAPIŁKA NOŻNAPOLSKAREPREZENTACJA
ZOBACZ TAKŻE WIDEO: Kolejne niespodzianki i odrodzenie Hiszpanii. Polsat Mundial Cast - 22.06

PolsatSport.pl w wersji na telefony z systemem Android i iOS!

Najnowsze informacje i wiadomości na bieżąco, gdziekolwiek jesteś.

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store

Przeczytaj koniecznie

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 