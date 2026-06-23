PZPN potwierdza. Selekcjoner reprezentacji Polski stracił pracę

Sosin od czerwca 2024 roku był selekcjonerem kadry rocznika 2007, którą prowadził przez dwa sezony - najpierw w kategorii U-18, a następnie w U-19.

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- Dziękujemy Łukaszowi Sosinowi za współpracę i zaangażowanie podczas pracy w strukturach młodzieżowych reprezentacji Polski. Życzymy mu powodzenia w dalszej karierze zawodowej - powiedział dyrektor sportowy PZPN Marcin Dorna.

49-latek również podziękował za współpracę. - To było niezwykłe przeżycie i bezcenne doświadczenie. Miałem zaszczyt najpierw występować z orłem na piersi jako zawodnik, a później reprezentować Polskę jako pierwszy trener młodzieżowej kadry narodowej. To ogromne wyróżnienie, które na zawsze pozostanie ważną częścią mojej sportowej drogi - przekazał.

Niedługo potem PZPN ogłosił, że nowym selekcjonerem reprezentacji Polski rocznika 2009 został Łukasz Surma, który zastąpił w strukturach Sosina. Od sezonu 2026/27 prowadzona przez niego drużyna będzie występować w kategorii wiekowej U-18.

HP, Polsat Sport