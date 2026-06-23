Selekcjoner zdecydował! Znamy skład polskich siatkarzy na mistrzostwa Europy
Poznaliśmy skład reprezentacji Polski na zbliżające się wielkimi krokami mistrzostwa Europy U-22 siatkarzy. Piotr Graban powołał na czempionat 14 zawodników.
ME U-22 zostaną rozegrane w portugalskiej Albufeirze od 29 czerwca do 4 lipca. Na turniej poleci 14 siatkarzy powołanych przez selekcjonera Piotra Grabana.
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W czempionacie udział weźmie osiem reprezentacji. Zostały one podzielone na dwie grupy po cztery drużyny i w fazie grupowej rozegrają po trzy spotkania. Po dwie najlepsze reprezentacje awansują do półfinału turnieju.
Biało-Czerwoni zmierzą się kolejno z Portugalią (29 czerwca), Ukrainą (30 czerwca) i Izraelem (1 lipca).
Półfinały zaplanowano na 3 lipca, a mecze o medale - na 4 lipca.
Skład reprezentacji Polski na ME U-22:
Rozgrywający: Błażej Bień, Mateusz Kowalczyk
Atakujący: Wojciech Gajek, Maksymilian Łysoń
Środkowi: Wojciech Dudzik, Aleksander Maciejewski, Wiktor Przybyłek (C), Kamil Urbańczyk
Przyjmujący: Maksymilian Durski, Michał Grabek, Jakub Kiedos, Bartosz Zych
Libero: Jakub Jurczyk, Jakub KubackiPrzejdź na Polsatsport.pl