Selekcjoner zdecydował! Znamy skład polskich siatkarzy na mistrzostwa Europy

Siatkówka

Poznaliśmy skład reprezentacji Polski na zbliżające się wielkimi krokami mistrzostwa Europy U-22 siatkarzy. Piotr Graban powołał na czempionat 14 zawodników.

Młody siatkarz w białej koszulce z czerwonymi detalami i numerem 5, z uniesioną prawą ręką i wzrokiem utkwionym w lecącą nad nim piłkę do siatkówki.
fot. PAP
Jakub Kiedos

ME U-22 zostaną rozegrane w portugalskiej Albufeirze od 29 czerwca do 4 lipca. Na turniej poleci 14 siatkarzy powołanych przez selekcjonera Piotra Grabana.

 

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W czempionacie udział weźmie osiem reprezentacji. Zostały one podzielone na dwie grupy po cztery drużyny i w fazie grupowej rozegrają po trzy spotkania. Po dwie najlepsze reprezentacje awansują do półfinału turnieju. 

 

Biało-Czerwoni zmierzą się kolejno z Portugalią (29 czerwca), Ukrainą (30 czerwca) i Izraelem (1 lipca).

 

Półfinały zaplanowano na 3 lipca, a mecze o medale - na 4 lipca.

Skład reprezentacji Polski na ME U-22:

Rozgrywający: Błażej Bień, Mateusz Kowalczyk

Atakujący: Wojciech Gajek, Maksymilian Łysoń

Środkowi: Wojciech Dudzik, Aleksander Maciejewski, Wiktor Przybyłek (C), Kamil Urbańczyk

Przyjmujący: Maksymilian Durski, Michał Grabek, Jakub Kiedos, Bartosz Zych

Libero: Jakub Jurczyk, Jakub Kubacki

KP, Polsat Sport
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