Siatkarz wraca do Bogdanki LUK Lublin! Osiągnął z klubem historyczny sukces

Paweł Rusin (rocznik 1992) gra na pozycji przyjmującego. W swej karierze występował w klubach Tęcza Sędziszów Małopolski, Błękitni Ropczyce, TSV Sanok, Lechia Tomaszów Mazowiecki, LUK Politechnika Lublin (2019-21), Cerrad Enea Czarni Radom (2021-23) oraz ChKS Chełm (2023-26).

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Z klubem z Lublina w 2021 roku wywalczył awans do PlusLigi, zadebiutował w niej jednak już jako zawodnik Czarnych Radom. Awans do siatkarskiej ekstraklasy wywalczył również z ekipą ChKS Chełm w 2025 roku. W PlusLidze rozegrał dotychczas trzy sezony - dwa w barwach klubu z Radomia, a jeden w drużynie z Chełma; wystąpił łącznie w 76 spotkaniach tych rozgrywek.

– Paweł już wie, w jakim rytmie bije serce naszego Klubu, co jest dla nas niezwykle istotne. Przez ostatnie lata pokazywał, że jego determinacja i oddanie reprezentowanym barwom nadal zjednują mu miłość kibiców. To Siatkarz, który w nieprawdopodobny wręcz sposób staje się silniejszy z nowymi doświadczeniami. Ma ogromny potencjał, by podsycać ogień w Drużynie. Jego wszechstronność daje komfort każdemu selekcjonerowi który ma go do dyspozycji. Trener Antiga wie, jak z potencjału Pawła uczynić ważny filar tego, co chcemy zbudować w trakcie przyszłego sezonu. Witamy w domu, Paweł! – powiedział wiceprezes klubu Maciej Krzaczek.

Polsat Sport, lkpslublin.pl