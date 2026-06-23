Szalpuk zabrał głos przed meczem z Belgią. Wskazał, co będzie kluczowe

Już w środę reprezentacja Polski rozpocznie zmagania w turnieju Ligi Narodów w Gliwicach. Jej pierwszym rywalem będzie Belgia, która w ostatnim meczu wygrała z Iranem.

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Polski zespół przystąpi do rywalizacji znacząco wzmocniony. Powołani zostali m.in. Wilfredo Leon czy Artur Szalpuk. Drugi z nich podkreśla, że jest duża rotacja w składzie.

- Pojawiło się dużo nowych zawodników, to zgranie trzeba sobie przypomnieć. Mam szczęście, że z Firem (Janem Firlejem - przyp. red.) grałem już w młodości, tu problemów nie będzie. Jestem podekscytowany, cieszę się, że będziemy mogli zagrać przed naszymi kibicami - przekazał w rozmowie z Polsatem Sport.

Pierwszy turniej w chińskim Linyi Polacy zakończyli z bilansem dwóch zwycięstw - 3:0 nad Kubą i 3:2 nad Ukrainą, a także dwóch porażek - po 2:3 z Japonią i Słowenią.



- Była to szansa dla nowych zawodników. Grali dobrą siatkówkę, walczyli, tie-breaki były bardzo bliskie. Taki jest sport. Jedna piłka potrafi zadecydować, czy chwalimy drużynę, czy krytykujemy. Uważam, że chłopaki dali radę, zaprezentowali się bardzo dobrze. Na pewno fajnie by było, gdyby było jedno zwycięstwo więcej, ale wierzę, że kiedyś to odrobimy - przyznał Szalpuk.

Na kogo od początku meczu z Belgią postawi Nikola Grbić? Tego nie wiadomo.



- Nie wiem, kto będzie grał - powiedział z uśmiechem. Mam nadzieję, że charakterem i umiejętnościami wygramy ten mecz - podsumował.

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Mecz Polska - Belgia w Lidze Narodów siatkarzy zostanie rozegrany w środę 24 czerwca. Transmisja od godziny 19.45 w Polsacie Sport 1 i Polsacie Sport Extra 2 oraz online w Polsat Box Go. Początek przedmeczowego studia o godzinie 19.00. Od godziny 20.00 transmisja również w Polsacie.

HP, Polsat Sport