Tomasz Lorek: Jeśli Hurkacz ma wygrać jakiegoś Szlema, to takim miejscem jest Wimbledon

Czas na kolejny wielkoszlemowy turniej tenisowy. Po niesamowitych emocjach w Roland Garros 2026, czas na najbardziej prestiżowe oraz najstarsze zawody świata, a więc Wimbledon. Rywalizacja przenosi się na korty trawiaste. Na tej nawierzchni bardzo dobrze czuje się jeden z reprezentantów Polski - Kamil Majchrzak.

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- Kamil Majchrzak rozegrał kapitalny turniej w Hertogenbosch, gdzie pokonał m. in. Aliassima, Miedwiediewa, De Minaura. Widać, że ciężka, tytaniczna praca popłaca. Warto się starać, warto mieć zodiakalną lwicę jako żonę i fizjoterapeutkę. Majchrzak w poprzednim roku doszedł do 4. rundy na Wimbledonie, zagrał fantastyczny mecz z Berrettinim. To jest chłopak, który na trawie grać kocha. Mamy nadzieję, że Kamil teraz poprawi nawet ten wynik sprzed roku - mówi komentator Polsatu Sport Tomasz Lorek.

Jakie szanse na sukces Lorek daje innemu polskiemu zawodnikowi Hubertowi Hurkaczowi? - Hubert jest zdrowy, wreszcie dopisuje mu zdrowie. Losowanie będzie miało kolosalne znaczenie. Jeśli Hubert Hurkacz ma wygrać jakiegoś Szlema, to takim miejscem jest właśnie Wimbledon. On ma forehand, serwis i slajs - wszystkie instrumenty i atrybuty, żeby kiedyś błysnąć. Grał tu kiedyś doskonałe mecze z Djokoviciem, Federerem - przypomina tenisowy ekspert.

Wśród pań mistrzowskiego tytułu na kortach Wimbledonu broni Iga Świątek. Rok temu Polka pokonała w finale Amandę Anisimovą, wygrywając decydujący mecz... bez straty gema. Przed Wimbledonem 2026 oczy wielu polskich kibiców będą zwrócone nie na Świątek, a jej przyjaciółkę Maję Chwalińską, która kilka tygodni temu grała w finale Rolanda Garrosa.

- Znakomita dziewczyna, pracuś. Ma coś, o czym mówi jej trener - Czech Jaroslav Machovsky. Kiedy debiutowała na Wimbledonie w 2022 roku, to biedna Katerina Siniakova nie wiedziała co ma grać. Było 0:6 w pierwszym secie, świetny tenis grała Chwalińska. Polka ma rzadki dar, który będzie wykorzystany. Debel, przy jej nietypowej, ekstrawaganckiej grze, to jest jeszcze fajniejsze pole dla niej, żeby w wolny dzień od singla zarobić jeszcze parę groszy, punktów i być w rytmie meczowym - mówi Lorek.

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Transmisje wybranych meczów kwalifikacji oraz głównej drabinki Wimbledonu 2026 będzie można śledzić na sportowych antenach Polsatu oraz online w Polsat Box Go.

psl, Polsat Sport