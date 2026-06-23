Smutne wieści dla selekcjonera Francuzów! Musiał pilnie opuścić MŚ

Piłka nożna

Didier Deschamps w trybie pilnym opuścił mistrzostwa świata 2026 w związku ze śmiercią swojej matki. Francuska Federacja Piłkarska (FFF) poinformowała, że szkoleniowiec nie poprowadzi zespołu w najbliższym spotkaniu z Norwegią. Jego obowiązki tymczasowo przejmie dotychczasowy asystent.

Didier Deschamps, trener reprezentacji Francji w piłce nożnej, w białej koszuli i czarnej marynarce, na tle kibiców w niebieskich koszulkach.
fot: PAP
Didier Deschamps (selekcjoner reprezentacji Francji)

We wtorek rano do obozu "Trójkolorowych" dotarły tragiczne wieści o śmierci Ginette Deschamps. W obliczu tej sytuacji trener francuskiej kadry natychmiastowo podjął decyzję o powrocie do ojczyzny, aby móc wziąć udział w zbliżających się uroczystościach pogrzebowych. Wyjazd został oficjalnie zatwierdzony przez prezesa FFF, Philippe'a Diallo, który przebywa obecnie z kadrą w USA.

 

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Deschampsa zabraknie na ławce trenerskiej podczas piątkowego starcia z Norwegią, które będzie ostatnim spotkaniem "Les Bleus" w fazie grupowej mundialu. Na czas nieobecności 57-latka stery w drużynie przejął jego długoletni współpracownik, Guy Stephan. Poprowadzi on najbliższe sesje przygotowawcze oraz będzie zarządzał zespołem w trakcie meczu.

 

Francja zdołała już wcześniej zagwarantować sobie awans do fazy pucharowej mistrzostw świata 2026. W dwóch dotychczasowych spotkaniach Francuzi zgromadzili komplet punktów, wygrywając 3:1 z reprezentacją Senegalu oraz pokonując Irak wynikiem 3:0.

ŁO, Polsat Sport
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